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Военное обозрение

Очередь дошла до Pbv-501: уничтожена украинская БМП «родом» из ГДР

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Источник изображения: topwar.ru

Запад усиленно накачивает киевский режим оружием, пытаясь компенсировать тяжёлые потери ВСУ в бронетехнике. В качестве трофеев российских войск и оставленных на полях сражений остовов обгоревших машин фигурирует уже внушительный арсенал иностранной техники – от австралийских бронеавтомобилей до уникальных версий советских систем.

Судя по опубликованным в сети фотографиям, очередь дошла до боевой машины пехоты Pbv-501: запечатлены «останки» этой модификации БМП-1 на одном из фронтов войск ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине. От базовой версии визуально её можно отличить по расположению двух сигнальных фар в задней части корпуса над гусеницами – у БМП-1 они отсутствуют.

Источник изображения: topwar.ru

Pansarbandvagn 501 – это шведская модернизация БМП-1, проданных Берлином Стокгольму. Он, если можно так выразиться, родом из Восточной Германии - из арсенала армии ГДР. Продажа состоялась после распада социалистического блока. 350 машин были усовершенствованы в соответствии с требованиями шведского командования (демонтаж ПТРК «Малютка», установка новой системы связи и прочие новшества). В 2008 году они были выкуплены чешской компанией, которая участвовала в работах по модернизации.

После начала спецоперации ВС РФ немецкие власти одобрили передачу Pbv-501 киевскому режиму чешской стороной – речь шла о 58 единицах, ещё не распроданных Прагой иностранным заказчикам. Теперь и эта БМП родом из ГДР пополнила список уничтоженного в незалежной оружия.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
9M14 Малютка
БМП-1
Компании
Минoбороны РФ
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