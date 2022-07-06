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Блокада Калининграда: в ЕС стал слышен голос "лагеря мира"

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Сухогруз Холмогоры совершил первый рейс из Петербурга в Калининград
Сухогруз Холмогоры совершил первый рейс из Петербурга в Калининград.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Голенков

В русском Берлине. ЕС не заинтересован в блокаде Калининграда

В событиях вокруг Калининграда наметился европейский сдвиг в сторону "лагеря мира", пишет Lidovky. Там стараются оставлять пути для отступления и стремятся к компромиссному договору о поставках товаров через Литву.

Збынек Петрачек (Zbyněk Petráček)

Один из вопросов, от которого разрушается единство европейской (западной) политики в отношении российской спецоперации на Украине, звучит так. Нам нельзя унижать Путина, тем самым провоцируя его на безумные поступки, или, напротив, мы должны его унизить, чтобы он наконец взглянул правде в глаза?

Первый вариант отстаивают те, кто общается с Путиным (президент Макрон, канцлер Шольц), или те, кого болгарский политолог Иван Крастев относит к "лагерю мира". Жесткую позицию отстаивает "лагерь справедливости", прежде всего поляки и страны Прибалтики, которые и мысли не допускают, что Россия может легко отделаться.

В событиях вокруг российского эксклава Калининград между Литвой и Польшей намечается сдвиг в сторону "лагеря мира". Как пишет "Рейтер", ЕС приближается к компромиссному договору о поставках товаров через Литву. Это снимет частичную блокаду, которую устроила Литва, начав применять санкционные правила Европейского Союза и к транзиту через свою территорию. На первый взгляд, это малозначительная вещь, но она говорит о многом.

Во-первых, у Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, а сам Европейский Союз ее теперь песочит.

Во-вторых, мир возвращается к правилам холодной войны. "Самым большим островом в Красном море" когда-то был Западный Берлин, окруженный Москвой и ее вассалами. 50 лет назад вступил в силу транзитный договор между Востоком и Западом, позволяющий свободные перевозки (по определенным трассам) между Федеративной Республикой Германией и Западным Берлином. В этой связи Калининград можно назвать "островом в море НАТО". Стремление Европейского Союза упростить перевозки между ним и Россией напоминает транзитный договор для Берлина времен холодной войны.

В-третьих, по-настоящему стал слышен голос "лагеря мира", который оставляет пути отступления и призывает не унижать Путина.

В-четвертых, Петру Фиале (Премьер-министр Чешской Республики. — Прим. перев.), лидеру страны-председателя Европейского Союза, есть над чем задуматься. Как отнестись к компромиссу относительно Калининграда, чтобы в Варшаве и Киеве это не расценили как подлость?

Посмотрим. Шансов на успех мало. Надеяться на то, что 300-летие Иммануила Канта в его родном городе будет праздновать вся культурная Европа, нет оснований.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Литва
Польша
Россия
Украина
Чехия
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Путин Владимир
Проекты
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