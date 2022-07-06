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Военное обозрение

ВСУ снарядили боевым модулем автомобиль УАЗ СГР

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Источник изображения: topwar.ru

Автомобиль УАЗ СГР, именуемый в народе «Буханка», с советских времён является непременным атрибутом войсковых порядков, активно используется командным составом для передвижения в тылу и является неприхотливой в обслуживании машиной.

Пользуется спросом «Буханка» и у любителей страйкбола, оснащающих её средствами «поражения» противника по игре, в том числе устанавливая на крыше модули с размещёнными в них пневматическими системами. Однако умы в российской армии не посещала идея о подобном снаряжении УАЗ СГР, но уже боевой начинкой. Зато в ВСУ пошли по пути страйкболистов, решив превратить автомобиль в мобильный огневой пункт.

На фотографиях в сети фигурирует «Буханка» украинских военных, на крыше которой был установлен так называемый «скворечник» из сваренных стальных листов для защиты стрелка, снаряжённого единым американским пулемётом М60 (может применяться в качестве как лёгкого ручного, так и станкового оружия).

Источник изображения: topwar.ru

При этом неясно, зачем понадобилось защищать стрелка металлом – огонь можно вести по всей машине, а не целиться в пулемётчика, обычной автоматной очередью, выпущенной по кузову, можно справиться с задачей поражения автомобиля и его экипажа. Но в целом, учитывая тяжёлые потери в бронетехнике, ВСУ, как говорится, идут верной дорогой с известным пунктом назначения.

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США
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