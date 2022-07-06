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Интерфакс-АВН

Испания направляет на оборонные расходы дополнительно 1 млрд евро

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Пусковая установка ЗРК NASAMS с используемой в качестве зенитной управляемой ракетой Raytheon AIM-120 AMRAAM вооруженных сил Испании
Пусковая установка ЗРК NASAMS с используемой в качестве зенитной управляемой ракетой Raytheon AIM-120 AMRAAM вооруженных сил Испании.
Источник изображения: министерство обороны Испании

Мадрид. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Испании на фоне ситуации вокруг Украины одобрило выделение дополнительно почти 1 млрд евро для нужд Минобороны страны, сообщает во вторник Associated Press (AP).

Речь идет о единоразовой передаче средств министерству обороны.

AP напоминает, что на состоявшемся на прошлой неделе саммите НАТО в Мадриде лидеры альянса договорились добиваться оборонных затрат в размере 2% от ВВП от всех стран-членов организации. Пока что лишь девять государств НАТО смогли достичь этой отметки или превзойти ее. В свою очередь Испания пообещала нарастить расходы на оборону до 2% от ВВП к 2029 году, удвоив их с 13 млрд евро до 26 млрд за семь предстоящих лет.

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Страны
Испания
Украина
Проекты
NATO
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