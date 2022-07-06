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Интерфакс-АВН

Рогозин предложил национализировать производство космической микроэлектроники

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Микроэлектроника
Микроэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, передав их "Роскосмосу" и "Росатому".

"Тема спутникостроения в нашей стране остаётся одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы её в ведение "Роскосмоса" и "Росатома", - сказал Рогозин, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

В "Роскосмосе" сообщили, что Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева обсудил перспективы удвоения российской орбитальной группировки и проблемные вопросы производства микроэлектроники.

"Работы у вас будет много. Вопрос только в технической реализуемости тех направлений деятельности, которых нет у нас на руках - та самая элементная база. Это наше с вами слабое место. Нужно вместе садиться и думать, как решить проблему", - сказал Рогозин.

15 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций ПАО "Ярославский радиозавод" и включил его в состав своего холдинга космического приборостроения "Российские космические системы".

26 февраля глава "Роскосмоса" заявил, что госкорпорация сможет закупать у Китая комплектующие для спутников, поставки которых будут ограничены санкциями.

В июне 2021 года Рогозин заявлял, что американские санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских космических аппаратов. Он также добавил, что из-за санкций срывается запуск ряда спутников.

Первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью "Интерфаксу" сообщал, что "Роскосмос" столкнулся с отказом некоторых компаний от поставки комплектующих. Он также сообщил, что "Роскосмос" не может выполнить в срок ряд госконтрактов из-за ограничения доступа к критически важным технологиям, которое вызвано американскими санкциями.

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