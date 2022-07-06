Войти
Интерфакс-АВН

ЦНИИТОЧМАШ войдет в состав "Калашникова"

483
0
0
Снайперские патроны разработки ЦНИИТОЧМАШ
Снайперские патроны разработки ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: В. Кузьмин

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала согласие на приобретение концерном "Калашников" 100% акций Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), сообщили в пресс-службе концерна во вторник.

"В результате совершения заявленной сделки ЦНИИТОЧМАШ войдет в группу лиц АО "Концерн "Калашников" и будет находиться под его прямым контролем", - информирует пресс-служба.

В предписании ФАС России отмечается, что на ЦНИИТОЧМАШ будут распространяться запреты, предусмотренные ст. 10 федерального закона "О защите конкуренции", заявили в концерне.

"Кроме того, ФАС России предписывает концерну "Калашников" обеспечить выполнение ЦНИИТОЧМАШ всех ранее заключенных договоров и опытно-конструкторских работ. Нельзя осуществлять мероприятия по перепрофилированию деятельности и производственных мощностей, результатом которых может стать прекращение деятельности ЦНИИТОЧМАШ и др.", - сообщили в "Калашникове".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФАС
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
10.01.2020
Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году
04.03.2019
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
03.03.2017
Дмитрий Рогозин: не представляю, как с Россией можно разговаривать с позиции силы
22.01.2015
ЦНИИ ТОЧМАШ: за включение в состав экипировки "Ратник" соревнуются четыре автомата
22.01.2015
Путину показали, как управлять роботом силой мысли
11.07.2007
ФАС отклонила заявку о приобретении "Северной верфи"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 11:52
  • 5
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 06.07 10:40
  • 28866
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 10:26
  • 1
Вопрос о восстановлении производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе
  • 06.07 09:12
  • 3
Юрий Борисов: армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно
  • 06.07 08:32
  • 3
Первый массовый российский электромобиль будет намного дешевле Tesla. Глава «Автотора» уверяет, что пилотная партия будет выпущена в 2023 году
  • 06.07 08:23
  • 2
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 06.07 07:21
  • 2
Рособоронэкспорт: в будущем доминирующая боевая эффективность авиатехники РФ сохранится
  • 06.07 02:31
  • 1
Более 1,2 тысячи зданий и сооружений построили для ВС РФ в I полугодии
  • 05.07 22:26
  • 19
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 05.07 20:47
  • 55
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 05.07 20:26
  • 146
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 05.07 18:43
  • 69
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.07 10:06
  • 225
Космонавтика Илона Маска
  • 05.07 06:09
  • 6
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»