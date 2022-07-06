ЦНИИТОЧМАШ войдет в состав "Калашникова"

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала согласие на приобретение концерном "Калашников" 100% акций Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), сообщили в пресс-службе концерна во вторник.

"В результате совершения заявленной сделки ЦНИИТОЧМАШ войдет в группу лиц АО "Концерн "Калашников" и будет находиться под его прямым контролем", - информирует пресс-служба.

В предписании ФАС России отмечается, что на ЦНИИТОЧМАШ будут распространяться запреты, предусмотренные ст. 10 федерального закона "О защите конкуренции", заявили в концерне.

"Кроме того, ФАС России предписывает концерну "Калашников" обеспечить выполнение ЦНИИТОЧМАШ всех ранее заключенных договоров и опытно-конструкторских работ. Нельзя осуществлять мероприятия по перепрофилированию деятельности и производственных мощностей, результатом которых может стать прекращение деятельности ЦНИИТОЧМАШ и др.", - сообщили в "Калашникове".