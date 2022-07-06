Наименование "гвардейский" присвоено 80-му танковому полку

Президент РФ Путин присвоил 80-му танковому полку почетное наименование "гвардейский"

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования "гвардейский" 80-му танковому Краснознаменному полку. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что почетное наименование присвоено за массовый героизм, отвагу, а также стойкость и мужество, которые были проявлены личным составом в рамках проведения боевых действиях по защите Отечества и госинтересов в ходе вооруженных конфликтов.

Как пишут Argumenti.ru, указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин наградил 239-й гвардейский танковый полк орденом Жукова за проявленный в ходе спецоперации на Украине героизм.