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РИА Новости

Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов

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Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации /

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нет необходимости в принудительном привлечении бизнеса к выполнению гособоронзаказа, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Во вторник Борисов представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Поправки, по его словам, не предполагают перепрофилирования предприятий для нужд армии.

В эфире "Россия 24" Борисов отметил, что в рамках гособоронзаказа привлечение других предприятий – "это каждый раз проблема", поэтому в законопроекте заказчику даются расширенные права на заключение госконтракта, в том числе с единственными исполнителями.

"Это не означает, что любое предприятие – малого, среднего бизнеса, любое другое - будет в принудительном порядке привлечено к выполнению мероприятий гособоронзаказа, в этом нет никакой необходимости. Тем более, никто не говорит о том, что оно должно отказаться от взятых на себя обязательств вне гособоронзаказа. Это полная профанация", - добавил вице-премьер.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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