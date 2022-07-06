Принуждать бизнес к гособоронзаказу нет необходимости, заявил Борисов

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нет необходимости в принудительном привлечении бизнеса к выполнению гособоронзаказа, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Во вторник Борисов представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Поправки, по его словам, не предполагают перепрофилирования предприятий для нужд армии.

В эфире "Россия 24" Борисов отметил, что в рамках гособоронзаказа привлечение других предприятий – "это каждый раз проблема", поэтому в законопроекте заказчику даются расширенные права на заключение госконтракта, в том числе с единственными исполнителями.

"Это не означает, что любое предприятие – малого, среднего бизнеса, любое другое - будет в принудительном порядке привлечено к выполнению мероприятий гособоронзаказа, в этом нет никакой необходимости. Тем более, никто не говорит о том, что оно должно отказаться от взятых на себя обязательств вне гособоронзаказа. Это полная профанация", - добавил вице-премьер.