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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий нормы о госизмене

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В Государственной Думе РФ
В Государственной Думе РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет считаться госизменой, а гражданину, допущенному к гостайне, может грозить до семи лет лишения свободы за выезд из РФ, если право на выезд заведомо для него было ограничено.

Законопроект, предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России, а также приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.

Выезд из России гражданина, который допущен к гостайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до трех лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами - до семи лет, говорится в поправке в проект о госизмене, которую в том числе приняла Госдума. Кроме того, в случае принятия инициативы, незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.

Поправки ко второму чтению также добавляют в проект норму о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Данные действия будут наказываться сроком до четырех лет лишения свободы.

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Страны
Россия
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