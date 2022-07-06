Российский автомат АК-12 сохранил боеспособность после воздействия ПТУР противника

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Спецоперация ВС РФ в незалежной стала полигоном для проверки тактики и боевых систем, принятых на вооружение российскими войсками. Одной из новинок в снаряжении ВС РФ является автомат АК-12, запущенный в серийное производство в 2018 году и успевший встать на оснащение многих бойцов, участвующих в конфликте на Украине.

На видео, выложенном в сети, показано состояние данного стрелкового оружия после воздействия на него огня, вызванного прилётом противотанковой ракеты противника. Пластиковое покрытие на прикладе полностью выгорело (вместе с затыльником; телескопическое устройство и складной механизм выглядят работоспособными), цевьё оплавилось, из рукоятки выбило пенал, предназначенный для размещения различных принадлежностей.

Несмотря на все эти повреждения, рабочая система автомата осталась неповреждённой, что подтверждает стрелок, ведя из него огонь в землю очередью. АК-12 сумел сохранить боеспособность, хотя его использование после попадания ПТУР сложно назвать комфортным, а само изделие после горения эргономичным.

Пушка работает, вообще ракета

- заявляет боец, иронизирующий по поводу внешнего вида своего автомата.

Российское командование намерено постепенно заменить новым оружием АК-12, разработанным в рамках проекта экипировки «Ратник», автомат АК-74.