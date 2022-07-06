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Интерфакс-АВН

"Швабе" в рамках импортозамещения готовится к выпуску высокоточной отражательной оптики

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КМЗ
Красногорский завод имени Зверева (КМЗ).
Источник изображения: Ростех

Первые опытные образцы изделий демонстрируются на выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представляет на проходящей в Екатеринбурге выставке "Иннопром-2022" высокоточные уголковые отражатели, производство которых налажено на Красногорском заводе им. С.А.Зверева (КМЗ), сообщает пресс-служба холдинга.

"Ранее изделия такого типа импортировались в РФ из-за рубежа и широко применялись в спектральной технике. В рамках импортозамещения КМЗ провел работы по разработке и выпуску высокоточных полых отражателей с аналогичными характеристиками", - сказал генеральный директор КМЗ Александр Новиков, слова которого приводятся в распространенном во вторник пресс-релизе.

Он сообщил, что инженеры предприятия уже изготовили и испытали несколько опытных образцов. "В ближайшее время мы планируем наладить их серийное производство", - сказал Новиков

В сообщении отмечается, что отражатель представляет собой оптический элемент, который перенаправляет падающий свет обратно в сторону падения. Данное свойство дает возможность применять их в производственных и исследовательских процессах по выполнению измерений, технических испытаниях, а также в настройке оптических систем и приборов.

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Страны
Россия
Компании
КМЗ Зверева
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