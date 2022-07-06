Войти
Lenta.ru

Американскому Iridium позволили остаться в России из-за чиновников и силовиков

533
0
0
Iridium
Глобальная сеть связи Iridium. Источник: position-news.ru.

Американскому спутниковому оператору Iridium позволили остаться в России еще на десять лет. Соответствующее разрешение продлила Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), решение одобрили российские профильные ведомства, в том числе силовые. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Минцифры.

Связь от Iridium «используют чиновники, силовики и предприятия, и альтернативы ей на Крайнем Севере пока нет», уточняет газета. «Специфика Iridium в том, что его группировка космических аппаратов — единственная, обеспечивающая связь в районах Крайнего Севера, где не работают российские спутники, и ее отключение было бы крайне болезненно для этих пользователей», — заявил акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев.

Другой собеседник издания, пожелавший остаться неизвестным, допустил, что данные Iridium о российских пользователях могут представлять интерес для иностранных спецслужб. «Речь даже не о прямом прослушивании разговоров. Оператор располагает достаточно широким спектром данных о перемещениях и местоположении своих абонентов», — сказал источник.

В октябре 2018 года Минобороны России разместило на портале госзакупок извещение о проведении закрытого аукциона по покупке до 30 ноября 2019 года 80 аппаратов американской спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании, а не, например, российского «Гонца», из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
11.01.2019
Рогозин приписал Сердюкову развал "Роскосмоса"
02.08.2016
Кураторы в особо крупных размерах — часть II
11.01.2016
Интернет-версия журнала «Авиапанорама» 6 (114)-2015
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
24.04.2014
Белоруссия рискует застрять между двумя «силами устрашения»
13.11.2013
Вадима Лигая позвали рулить будущим российского вертолетостроения
10.01.2008
Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2007 г. и задачи на 2008 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 11:52
  • 5
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 06.07 10:40
  • 28866
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 10:26
  • 1
Вопрос о восстановлении производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе
  • 06.07 09:12
  • 3
Юрий Борисов: армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно
  • 06.07 08:32
  • 3
Первый массовый российский электромобиль будет намного дешевле Tesla. Глава «Автотора» уверяет, что пилотная партия будет выпущена в 2023 году
  • 06.07 08:23
  • 2
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 06.07 07:21
  • 2
Рособоронэкспорт: в будущем доминирующая боевая эффективность авиатехники РФ сохранится
  • 06.07 02:31
  • 1
Более 1,2 тысячи зданий и сооружений построили для ВС РФ в I полугодии
  • 05.07 22:26
  • 19
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 05.07 20:47
  • 55
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 05.07 20:26
  • 146
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 05.07 18:43
  • 69
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.07 10:06
  • 225
Космонавтика Илона Маска
  • 05.07 06:09
  • 6
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»