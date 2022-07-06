Республика Корея намерена увеличить дальность стрельбы снарядов РСЗО K239 "Чунму"

Корректируемые ракеты производства южнокорейской корпорации Hanwha ракетного комплекса К239 Chunmoo - основная штатная 239-мм ракета Chunmoo i (дальность до 80 км), 400-мм ракета Chunmoo II и 600-мм ракета. Также представлены два типа боевых частей данных ракет - фугасная проникающая и осколочно-фугасная.

ЦАМТО, 5 июля. В Республике Корея ведутся разработки, в результате которых дальность стрельбы реактивной системы залпового огня K239 "Чунму" планируется увеличить с 85 км до более чем 200 км.

Как сообщает Defense News со ссылкой на Агентство оборонных разработок (ADD) Республики Корея, ключевым элементом проекта, о котором было объявлено на семинаре в прошлом месяце, является применение новых технологий при производстве ракетных двигателей. В настоящее время агентство рассматривает возможность добавления воздухозаборников на РС K239, что позволит увеличить время горения.

Целью увеличения дальности стрельбы заявлено обеспечение противодействия реактивным системам залпового огня северокорейского производства, которые могут поражать объекты на расстоянии 150-200 км.

На вооружении ВС Республики Корея имеется более 600 баллистических ракет малой дальности Hyunmoo-2 (дальность стрельбы 300-800 км); 400 крылатых ракет Hyunmoo-3 с дальностью полета 500-1500 км; а также недавно разработанная БРПЛ Hyunmoo 4-4. Тем не менее, СВ страны стремятся принять на вооружение самоходный наземный комплекс, который позволит поражать военные объекты на территории КНДР в случае конфликта.

Агентство оборонных разработок рассчитывает, что РСЗО K239 с РС большей дальности позволит одновременно атаковать 12 целей на большом расстоянии и освободит баллистические ракеты для поражения более важных целей.