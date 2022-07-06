Войти
Военное обозрение

Крымский мост прикрыли от ракетного удара морским «щитом» из уголковых отражателей

673
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На фоне постоянных поражений ВСУ на фронте киевский режим изыскивает «победы», нанося ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам Донбасса и приграничных районов России. При этом на официальном уровне постоянно говорится о том, что одной из приоритетных целей является Крымский мост.

Это грандиозное сооружение ещё с момента проектирования вызывало особую нервозность у властей незалежной, демонстрируя разрыв полуострова с украинским прошлым и намерение России превратить Крым в процветающий регион. Существование моста не даёт покоя киевскому режиму и вполне ожидаемо, что будут попытки его разрушить.

Гипотетически возможен ракетный удар по сооружению из переданных Западом РСЗО HIMARS. Выпущенные из них реактивные снаряды не способны нанести вреда несущим конструкциям моста, но могут представлять опасность для проезжающего транспорта – в случае, если им удастся преодолеть многоэшелонированную ПВО, прикрывающую этот стратегический объект.

Но даже если вражеским ракетам посчастливиться прорваться, им придётся столкнуться с ловушками, расставленными российскими военными. В сети появились кадры, на которых запечатлен размещённый у моста большой корабельный щит проекта 436 бис. Суда-мишени этого типа строятся на Сокольской верфи в Благовещенске. На борту баржи закрепляется сетка между мачтами, на вершинах которых установлены уголковые отражатели. На отражённый от них сигнал реагирует головка самонаведения ракеты, принимая ложную мишень за истинную цель.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Похожие новости
29.06.2022
«Удар по ангарам»: в Минобороны России объяснили, от чего загорелся ТЦ в Кременчуге
27.06.2022
Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»
07.06.2022
Поставки РСЗО Киеву угрожают российским городам. Но Москва этого не допустит
07.06.2022
Америка отказалась идти на все ради Украины. И вот почему
02.06.2022
Белый дом подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS
11.09.2020
Американские планы создания ракетного оружия средней дальности
27.08.2018
Стратегическое оружие бедных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 11:52
  • 5
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 06.07 10:40
  • 28866
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 10:26
  • 1
Вопрос о восстановлении производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе
  • 06.07 09:12
  • 3
Юрий Борисов: армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно
  • 06.07 08:32
  • 3
Первый массовый российский электромобиль будет намного дешевле Tesla. Глава «Автотора» уверяет, что пилотная партия будет выпущена в 2023 году
  • 06.07 08:23
  • 2
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 06.07 07:21
  • 2
Рособоронэкспорт: в будущем доминирующая боевая эффективность авиатехники РФ сохранится
  • 06.07 02:31
  • 1
Более 1,2 тысячи зданий и сооружений построили для ВС РФ в I полугодии
  • 05.07 22:26
  • 19
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 05.07 20:47
  • 55
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 05.07 20:26
  • 146
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 05.07 18:43
  • 69
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.07 10:06
  • 225
Космонавтика Илона Маска
  • 05.07 06:09
  • 6
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»