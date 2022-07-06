Крымский мост прикрыли от ракетного удара морским «щитом» из уголковых отражателей

Источник изображения: topwar.ru

На фоне постоянных поражений ВСУ на фронте киевский режим изыскивает «победы», нанося ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам Донбасса и приграничных районов России. При этом на официальном уровне постоянно говорится о том, что одной из приоритетных целей является Крымский мост.

Это грандиозное сооружение ещё с момента проектирования вызывало особую нервозность у властей незалежной, демонстрируя разрыв полуострова с украинским прошлым и намерение России превратить Крым в процветающий регион. Существование моста не даёт покоя киевскому режиму и вполне ожидаемо, что будут попытки его разрушить.

Гипотетически возможен ракетный удар по сооружению из переданных Западом РСЗО HIMARS. Выпущенные из них реактивные снаряды не способны нанести вреда несущим конструкциям моста, но могут представлять опасность для проезжающего транспорта – в случае, если им удастся преодолеть многоэшелонированную ПВО, прикрывающую этот стратегический объект.

Но даже если вражеским ракетам посчастливиться прорваться, им придётся столкнуться с ловушками, расставленными российскими военными. В сети появились кадры, на которых запечатлен размещённый у моста большой корабельный щит проекта 436 бис. Суда-мишени этого типа строятся на Сокольской верфи в Благовещенске. На борту баржи закрепляется сетка между мачтами, на вершинах которых установлены уголковые отражатели. На отражённый от них сигнал реагирует головка самонаведения ракеты, принимая ложную мишень за истинную цель.