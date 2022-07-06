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Известия.ru

Шойгу заявил о продолжении спецоперации до полного выполнения задач

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим. Об этом во вторник, 5 июля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, также исключение угрозы безопасности гражданского населения.

«Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заключил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Ранее в этот день на том же совещании Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

28 июня первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия начала спецоперацию по защите Донбасса для прекращения обстрела ДНР со стороны Украины. Он отметил, что спецоперация продолжится до тех пор, пока не перестанет исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины.

Ранее, 14 июня, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что спецоперация в Донбассе закончится полнейшей победой союзнических сил. Он подчеркнул, что специальная военная операция для жителей ДНР — это освободительная операция.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.


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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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