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Французский оборонный экспорт: решая проблематику будущего

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За последние несколько лет оборонный сектор аэрокосмической промышленности Франции получил целый ряд дорогостоящих заказов, однако в Европе дела у французов не столь блестящи, пишут Шарлотта Ле Бретон (Charlotte Le Breton) и Том Уолдвин (Tom Waldwyn) в материале для Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS). Блог bmpd представляет вниманию читателей перевод статьи.

Истребитель Dassault Rafale ВВС Катара (с) Sean Carnes / U. S. Air Force

В последние годы Франция добилась рекордных продаж истребителей Rafale производства компании Dassault за пределами Европы, но ей потребовалось два десятилетия, чтобы добиться первой экспортной поставки этого самолета в ближнее зарубежье. Это отражает более широкую проблему для французской оборонной промышленности, когда речь заходит о заключении крупных экспортных контрактов на поставку в страны Европы вооружения и военной техники для всех сфер вооруженного противоборства. За последние два десятилетия французский оборонный экспорт в Европе в стоимостном выражении уменьшился, при том что за пределами континента он вырос.

Несмотря на то, что в январе 2021 года Греция стала четвертым экспортным заказчиком истребителей Rafale, закупив 18 машин, 12 из них были подержанными, взятыми из наличного запаса французских воздушно-космических сил. Это сделка ознаменовала не только первую закупку "рафалей" европейским государством, помимо Франции, но и первую закупку французского боевого самолета какой-либо европейской страной за последние 20 лет. При этом на протяжении двадцатилетней паузы у французских оборонщиков, европейские государства закупать боевые самолеты не перестали. Проблема для Франции и других европейских государств-производителей боевых самолетов заключалась в том, что они закупали авиационную технику почти исключительно у Соединенных Штатов. Истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II выиграл все европейские конкурсы, на которые он был заявлен, и был выбран 12 странами региона (включая Турцию).

Производство Rafale теперь обеспечено, по крайней мере, до конца текущего десятилетия с перспективой увеличения экспортных продаж. В долгосрочной перспективе дальнейший успех оборонного сектора французской аэрокосмической промышленности с большой вероятностью будет зависеть от перспективного боевого авиационного комплекса SCAF (Système de Combat Aérien du Futur). В конечном итоге, создаваемый в рамках трехсторонней франко-германо-испанской программы авиационный комплекс SCAF заменит Rafale после 2040 года как внутри страны, так и на внешнем рынке. Аналогичным образом в секторе промышленности вооружения и военной техники сухопутных войск перспективная франко-германская боевая платформа MGCS (Main Ground Combat System) создается на замену основным танкам Leclerc компании Nexter и Leopard II компании Krauss-Maffei Wegmann. При этом обе программы сталкиваются с финансовыми, производственными, политическими и техническими трудностями, которые в известных областях усугубляются отсутствием взаимного доверия.

Сравните и почувствуйте разницу

Согласно недавно опубликованному исследованию IISS, за последние два десятилетия объем экспортных поставок французской оборонной продукции в страны Европы занял третье место после региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а также остальной Азии. В целом, объем продаж вооружения и военной техники Франции с 2000 года составил 98,85 млрд евро (124,65 млрд долл.), но только 18 % из них пришлось на Европу. На долю стран Ближнего Востока и Северной Африки пришлось 44% от общего объема продаж, а доля Азии составила 28 %. В объем экспорта также включены панъевропейские платформы, в отношении которых Франция выступает финальщиком или те, где у ее компаний есть доля участия в разработке и производстве, такие как многоцелевой вертолет NH90 консорциума NHIndustries и ударный вертолет Tiger компании Eurocopter (ныне Airbus Helicopters). Несмотря на множество контрактов, заключенных с европейскими заказчиками на вертолеты обоих типов в начале 2000-х годов, впоследствии их продажи упали. Более того, в июне 2022 года Норвегия сообщила производителю, что возвращает уже поставленные NH90, расторгает контракт и требует компенсации.

Региональная конкурентная среда

Проблемы, с которыми сталкивается Франция в Европе, в основном объясняются тремя факторами. Во-первых, оборонный сектор аэрокосмической промышленности остается высококонкурентным: три европейских истребителя - Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab Gripen - борются за долю рынка с Lockheed MartinF-35. В области кораблестроения число европейских конкурентов еще больше. Из девяти европейских стран, не считая Франции, которые с 2000 года передали флотам боевые надводные корабли подклассов "эсминец", "фрегат" или "корвет", только норвежские фрегаты были построены за рубежом. Рынок вооружения и военной техники сухопутных войск, и в частности, боевых бронированных машин, также фрагментирован. Иностранным компаниям трудно обеспечить сбыт своей продукции, если сделка не предполагает трансфер технологий и локализацию производства.

Вторым проблемным фактором являются трудности, которые испытывают программы SCAF и MGCS. Несмотря на то, что Париж декларативно продвигает панъевропейскую научно-производственную кооперацию, зачастую складывается впечатление, что он хочет реализовывать эту идею исключительно на своих собственных условиях или, по крайней мере, так ведет себя французская оборонная промышленность, проявляя ограниченный интерес к учету интересов партнеров. Франция, возможно, всерьез стала рассматривать в большей степени политически мотивированные, стратегические решения, а не преследовать сугубо рыночные цели, лишь начиная с первого президентского срока Эммануэля Макрона в середине 2010-х годов.

Третий фактор - это, банально, денежные суммы, расходуемые на оборону. Последние в Европе сократились после глобального финансового кризиса 2008 года, в то время как расходы на эти цели в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке выросли. В указанных регионах обновилась линейка основных образцов вооружения, в том числе за счет закупки французских систем, таких как боевые самолеты.

Правительства европейских государств смогли сократить расходы на оборону после финансового кризиса 2008 года из-за в целом благоприятной обстановки в сфере безопасности, и при том, что с 2017 года европейские расходы вновь начали расти, стоимость поставок французского оружия странам региона еще не достигла прежнего уровня. Однако ряд недавних побед французской оборонной промышленности в Европе помогут улучшить статистические данные.

Большинство государств Европы сократили или свернули свое военное присутствие в Афганистане и Ираке, а война России с Грузией в 2008 году считалась сравнительно "удаленной" по своей природе. Присоединение Крыма Москвой в 2014 году вкупе с ее последующим военным вмешательством на Востоке Украины, нестабильность в Североафриканском Сахеле и напряженность в Восточном Средиземноморье - всё это стало своевременным напоминанием правительствам европейских государств о том, что уровень расходов на оборону нуждается в пересмотре. Это отразилось в росте соответствующего показателя с 2017 года, а последующее начало специальной военной операции России в Украину в 2022 году лишь ускорило его.

Куда ведет суверенитет?

Макрон со времени вступления в должность был сторонником "европейского суверенитета", подразумевая под этим необходимость закупки европейскими государствами в большей мере региональной продукции военного назначения, нежели американской. Такая политика пошла бы на пользу французской промышленности просто отчасти потому, что это крупнейшее европейское государство-производитель подобной продукции.

Еще до специальной военной операции Москвы степень, в которой европейские союзники Франции разделяли видение Макрона, была далеко не очевидна. Теперь же, в условиях рецидива угроза со стороны России, может утвердиться мнение о том, что НАТО во главе с США остается главным гарантом европейской безопасности. Подобные логические построения также свидетельствуют в пользу продолжения закупок основных образцов вооружения у Вашингтона. Чтобы лучше противостоять этому и обеспечить себе бóльшую долю европейского рынка, от Франции, по-видимому, потребуется политический, промышленный и экономический компромисс.

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