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Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 5 июля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 5 июля прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, министр проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

Ниже основные тезисы выступления С.Шойгу на селекторном совещании приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как заявил глава военного ведомства, российские Вооруженные Силы совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик полностью освободили Луганскую Народную Республику. Только за последние две недели взято под контроль 670 квадратных километров ее территории.

При этом, по словам Сергея Шойгу, коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму. В страну уже доставлено более 28 тыс. т военных грузов. По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние десять дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины.

Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. "Нами, – сказал Сергей Шойгу, – создано два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь".

Силами инженерных войск проводятся мероприятия по очистке от мин и взрывоопасных предметов территорий Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время проверено более 3700 га. Обнаружено и обезврежено 46379 взрывоопасных предметов.

Российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов. "Сегодня для нас главные приоритеты – сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения", – заявил Сергей Шойгу и добавил, что специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим.

Далее министр рассказал о завершении весенней призывной кампании: "К местам службы уже направлено более 89 тыс. призывников. Призывные мероприятия проводятся военными комиссариатами в плановом порядке. Воинские команды формируются своевременно, срывов отправок новобранцев нет. Установленное задание на призыв граждан будет выполнено до 15 июля в полном объеме".

Глава военного ведомства отметил, что отслужившие срочники в положенный срок возвращаются к местам проживания и, кроме того, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции.

Министр обозначил тематические вопросы совещания. Среди них – ход реализации отдельных опытно-конструкторских работ в рамках Государственной программы вооружения в интересах Воздушно-космических сил. В частности – разработка конструкторским бюро "Вымпел" авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней и малой дальности. Эти ракеты предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей. Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолетов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс". В текущем году планируется завершение государственных испытаний ракет и постановка первых серийных партий в эксплуатацию.

Второй вопрос повестки – выполнение плана капитального строительства предприятиями Военно-строительного комплекса. По результатам первого полугодия 2022 года для Вооруженных Сил завершено строительство 1245 зданий и сооружений. Эти показатели достигнуты в соответствии с планом, утвержденным Коллегией Минобороны России. За истекший период Военно-строительный комплекс выполнил важнейшие государственные задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и определенной Государственной программой вооружения. Военные строители принимают активное участие в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик.

С.Шойгу также сообщил, что для испытания перспективного ракетного комплекса стационарного базирования "Сармат" были подготовлены объекты космодрома Плесецк. Это позволило в апреле провести успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Для обеспечения повседневной деятельности войск, а также комфортных бытовых условий для личного состава и гражданского населения в эксплуатацию введено 754 объекта в военных округах. Также построены жилые дома и общежития, позволяющие разместить более двух тысяч военнослужащих и членов их семей.

Одновременно силами Военно-строительного комплекса реализованы значимые социальные инфраструктурные проекты для регионов. Среди них – современный медицинский комплекс с поликлиникой и стационаром на базе Истринской областной больницы.

К концу года предприятиями Военно-строительного комплекса будут выполнены все целевые задачи по созданию инфраструктуры сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети и арсеналов комплексного хранения.

"Кроме того, – добавил министр, – продолжится плановое обустройство военных городков, парковых зон и технических территорий, объектов медицины и образования".

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