Россия даст решительный ответ на расширение НАТО. Будет больно

Каскад последствий для стабильности Европы: Финляндия и Швеция в НАТО — для России это повод обеспокоиться

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО является точкой эскалации, которая вызовет серьезные последствия для безопасности Европы, пишет Advance. Москва уже отреагировала на эту новость очень остро и пообещала "конкретные шаги". Теперь Россия смотрит на эти страны совсем по-другому.

Д. Марьянович

Что именно получил Эрдоган, согласившись на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, мы можем только догадываться. Трудно поверить, что он удовольствовался каким-нибудь выданным активистом, которого Анкара заклеймила как "члена террористической организации". Вскоре узнаем. В последние дни Эрдоган грозил начать масштабную военную операцию в Сирии с целью занять дополнительную территорию, а точнее 30-километровую буферную зону у границы. Если в ближайшее время он так и поступит, а Запад лишь пожмет плечами, и американские войска в Сирии посторонятся, чтобы не мешать ему, тогда можно будет заключить, что договоренности Анкары с НАТО шире, чем формальное соглашение с Хельсинки и Стокгольмом.

В любом случае, кризис вокруг шведско-финского членства в НАТО уже завершился. Больше никто не сможет сказать, что Эрдоган блокировал вступление Швеции и Финляндии, чтобы таким образом оказать услугу Путину. С первого же дня подобные предположения звучали весьма сомнительно, так как уже тогда было понятно, что Эрдоган никому не идет навстречу, за исключением себя самого.

Сопротивление Турции лишь отсрочило широкую дискуссию о том, что на самом деле значит вступление этих двух скандинавских стран в НАТО. Безусловно, это точка эскалации. Для России это дальнейшее расширение НАТО у ее границ (речь о Финляндии), и Москва уже отреагировала на эту новость весьма остро, заявив, что вынуждена предпринять "конкретные шаги". Вероятно, под ними она подразумевала значительное расширение военного присутствия на своей северо-западной границе с Финляндией.

Нужно ли это? Швеция и Финляндия, конечно, вправе просить о вступлении в альянс, а российская спецоперация на Украине, разумеется, поставила общественное мнение в этих странах с ног на голову, хотя на протяжении многих лет большинство их граждан выступали против вступления в НАТО. Интересно, что этому противилась Финляндия, которая воевала с СССР во время Второй мировой войны. Почему же Финляндия, которая хорошо понимает, что Россия может быть врагом, вместо того, чтобы давно попроситься в НАТО, системно самостоятельно выстраивала собственную оборону, а также хорошие отношения с Россией?

Неужели российская спецоперация на Украине вызвала столь глубокий шок, что он полностью изменил мышление и политику в Финляндии? Вероятно, да, что подтверждают события, но все равно этот шаг выглядит поспешным. В конце концов, неужели российская спецоперация на Украине на самом деле явилось таким шоком? Разве ее не "ждали" уже несколько лет и говорили об этом как о чем-то весьма вероятном еще с 2014 года?

Тем не менее не стоит преуменьшать. Финляндия — страна, которая воевала с Россией, и которая находится на российской границе и видит, как Россия осуществляет военные действия в другой соседней стране. Подобные весомые вещи игнорировать невозможно. Швеция, в свою очередь, много лет проводила выраженную антироссийскую политику, и можно сказать, что она просто искала подходящий момент, чтобы развернуться в сторону НАТО. В ее случае это кажется закономерным решением, почти ожидаемым. Но с Финляндией все иначе. Финляндия намеревалась идти в другом направлении по пути мира и дипломатии. Однако ясно, что на этом пути она не может оставаться безразличной ко всему, что происходит. Все намерения Финляндии рухнули 24 февраля, и она вдруг очутилась в новой Европе, где больше не ценится неприсоединение. В такой Европе нужно выбирать, на чьей ты стороне. Ведь в такой Европе угроза не только Россия, но есть и опасность, исходящая от другой стороны, которая может откровенно заявить: "Кто не с нами, тот против нас".

Когда образовалась такая дилемма, Финляндии пришлось выбирать в ускоренном темпе, и она выбрала единственный вариант, который напрашивался. Россия нисколько не "помогла" ей и не оставила альтернатив. Финляндия просто не могла остаться неприсоединенной в момент, когда Россия начала военную операцию на Украине, ссылаясь на прошлое, и когда в российских государственных СМИ рассуждают о "русском мире" и прочем. Это большая проблема. Возможно, правда, все пошло не так, если бы Россия это была операция, заявленная цель которой — предотвратить вступление Украины в НАТО, ситуация сегодня была бы иной. Но ясно, что цель России не в этом. Она не стремится сменить власть в Киеве, но зато она захватывает территории, где проживает русскоязычное население или те, кто говорят на смешанном украино-русском языке. Может, это и "старая стратегия завоевания", но так ли она устарела?

Однако давайте вернемся к новым членам НАТО: Швеции и Финляндии. Чем бы Россия им ни угрожала (а она угрожала больше Швеции, чем Финляндии), сейчас уже неважно, так как теперь Россия смотрит на эти скандинавские страны совсем по-другому. Больше она не будет ссориться или мириться с этими странами, выстраивать или разрывать с ними отношения. Теперь это просто территория НАТО, а с российской перспективы НАТО враг, и точно так же НАТО рассматривает Россию.

Итак, перед нами новая реальность и новые изменения, связанные с этой реальностью, а быть может, и каскад последствий. Вспомним, как столкновение между Россией и НАТО постепенно обострялось. Сначала Россия хотела, чтобы НАТО дала ей гарантии того, что Украина не станет ее членом. Потом россияне начали спецоперацию на Украине, когда НАТО отказалась что-то обещать, а затем НАТО объявила о расширении за счет Финляндии и Швеции… Какой вывод можно сделать? Если дальнейшее расширение НАТО у российских границ — это причина для России начать вторжение, крупнейшую военную операцию в Европе после Второй мировой войны, то вполне понятно, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО послужит причиной и поводом для еще большей эскалации.

СССР хотел захватить части Финляндии, чтобы не позволить никому со стороны Финляндия угрожать одному из важнейших городов — Санкт-Петербургу. Сегодня, по прошествии более 80 лет, Россия придет к выводу, что эта угроза, которую пытались отвратить еще тогда, снова материализовалась.

И что она сделает тогда? Нападет на НАТО? Нападет на Швецию и Финляндию прежде, чем они успеют поставить заключительную подпись и станут членами НАТО, чью безопасность гарантирует пятая статья Вашингтонского договора? Нет, такого обострения не будет, по крайней мере сейчас, но "завтра" кто знает. Складывается новая нестабильная обстановка, которая может привести к войне даже при отсутствии каких-то масштабных планов — только из-за роста напряженности.

Россия отреагирует тем, что разместит передовое вооружение на границах, тем самым намекая, что отныне все западные центры у нее "на мушке". Параллельно продолжается и продолжится операция на Украине. Западная часть мира заявляет, что России "нельзя победить", но вместе с тем все труднее представить, как Украина могла бы победить, теряя все новые и новые территории.

Или в итоге будет сказано, что Россия "не победила", поскольку Швеция и Финляндия вошли в НАТО? Это уже слишком явное растяжение понятий "победа" и "поражение", но на самом деле лучше, чтобы получилось именно так. Пусть разгоряченные противоборствующие стороны успокоятся, сами себе приписав собственную победу и объявив о ней.

Такой счастливый исход, конечно, не гарантирован. Если рассматривать нынешнюю ситуацию как ответ на российскую спецоперацию на Украине, а так оно и есть, то все равно приходишь к выводу, что перед нами последствие нарушения Соединенными Штатами обещания, данного Москве, о нерасширении НАТО на восток. Оглядываясь назад, всегда можно концентрироваться на недавних и отдаленных проступках, но недавние, как правило, вызваны отдаленными. Они остались без внимания и превратились в бомбу замедленного действия, заложенную под Старым континентом.