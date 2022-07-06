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Юрий Борисов: новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций при сокращении сроков заказов

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Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации /

ЦАМТО, 5 июля. Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов 5 июля в Госдуме.

В Госдуме рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.

"Законопроекты вводят обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставляют права исполнителям осуществлять закупки продукции (ее запаса), необходимой для выполнения ГОЗ, у единственного поставщика", – сказал Ю.Борисов.

"В целях сокращения сроков размещения заказов отдельным государственным заказчикам (МЧС, Минобороны, Росгвардия, ФСБ) дается право изменять предусмотренные действующими по ГОЗ контрактами количество продукции при введении специальных мер", – добавил вице-премьер.

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Борисов Юрий
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