Юрий Борисов: новые законопроекты обеспечат проведение спецопераций при сокращении сроков заказов

ЦАМТО, 5 июля. Новые законопроекты обеспечат оптимальное проведение спецопераций при сокращении сроков заказов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов 5 июля в Госдуме.

В Госдуме рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.

"Законопроекты вводят обязанность организаций заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, а также предоставляют права исполнителям осуществлять закупки продукции (ее запаса), необходимой для выполнения ГОЗ, у единственного поставщика", – сказал Ю.Борисов.

"В целях сокращения сроков размещения заказов отдельным государственным заказчикам (МЧС, Минобороны, Росгвардия, ФСБ) дается право изменять предусмотренные действующими по ГОЗ контрактами количество продукции при введении специальных мер", – добавил вице-премьер.