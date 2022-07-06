Юрий Борисов: армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно

ЦАМТО, 5 июля. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов 5 июля в Госдуме.

В ГД рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории России и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.

"Россия ведет специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно", – сказал Ю.Борисов.

По его словам, нагрузка на российский оборонно-промышленный комплекс существенно возросла, отмечает агентство.

"В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки", – добавил вице-премьер.

По словам Ю.Борисова, новые правительственные меры оптимизируют работу оборонно-промышленного комплекса и гарантированно обеспечат ВС РФ вооружением.

"Именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, усиливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украине, важность принятия названных законопроектов невозможно переоценить. Предусмотренные в них меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но в первую очередь гарантированно обеспечат Министерство обороны Российской Федерации необходимыми объемами вооружений и военной техники. А значит, будут способствовать скорейшему достижению всех целей специальной военной операции, поставленных президентом Российской Федерации", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

Он напомнил, что все предлагаемые законопроектами меры носят временный характер и действуют исключительно в период проведения Россией специальных и контртеррористических операций за ее пределами.

В частности, правительство РФ планируется наделить полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва.