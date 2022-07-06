Борисов рассказал о новых мерах по оптимизации работы ОПК

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые правительственные меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но и гарантированно обеспечат Минобороны необходимыми объемами вооружений и военной техники, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в Госдуме.

Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами России и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.

"Именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, усиливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украине, важность принятия названных законопроектов невозможно переоценить. Предусмотренные в них меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но в первую очередь гарантированно обеспечат министерство обороны Российской Федерации необходимыми объемами вооружений и военной техники. А значит, будут способствовать скорейшему достижению всех целей специальной военной операции, поставленных президентом Российской Федерации", - сказал Борисов.

Он напомнил, что все предлагаемые законопроектами меры носят временный характер и действуют исключительно в период проведения Россией специальных и контртеррористических операций за ее пределами.