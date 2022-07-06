Шойгу рассказал об испытаниях ракет "воздух-воздух" для Су-57

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В 2022 году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Он уточнил, что авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности разработаны конструкторским бюро "Вымпел", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), и "предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей".

"В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию", - сказал Шойгу.