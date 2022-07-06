Шойгу рассказал о возможностях новых ракет для Су-57

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии "стелс", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

По его словам, в нынешнем году завершатся госиспытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для Су-57.

"Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолётов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс", - сказал Шойгу.