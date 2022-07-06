Шойгу заявил, что Запад поставляет Украине оружие для затягивания конфликта

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Украина уже получила от стран Запада более 28 тыс. тонн военных грузов, часть оружия уходит на Ближний Восток, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму. В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов", - сказал Шойгу на селекторном совещании военного ведомства во вторник.

"По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок", - сказал министр.

"В результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наёмников и сотрудников частных военных компаний", - сказал Шойгу.

"За последние 10 дней 170 наёмников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины", - заявил он.

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу.

4 июля Шойгу проинформировал президента РФ о завершении операции по взятию под контроль территории Луганской народной республики.

"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", - сказал Путин 4 июля на встрече с Шойгу.

"А другие воинские соединения, включая и группировку "Восток", группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу. Надеюсь, что всё будет на их направлениях происходить так же как на луганском происходило до настоящего времени", - сказал Путин.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил во вторник в Хабаровске, что цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на военную помощь Запада Украине и увеличение поставок ей оружия.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии города Лисичанска и территории ЛНР под контроль.