Помощь Запада не устроила Украину

Единодушие относительно Украины ослабевает, и это вызывает тревогу на Западе

Несмотря на то, что Запад обещает Украине предоставлять помощь "до самого конца", он не спешит с новыми поставками оружия, пишет FP. Автор статьи объясняет это тем, что конфликт приобрел затяжной характер. Европу и США начали беспокоить собственные проблемы. Киев обвиняет их в медлительности.

Хватит ли странам НАТО упорства для поддержки длительного конфликта?

Президент США Джо Байден и его высокопоставленные помощники из Белого дома на мадридском саммите НАТО постарались по мере возможности все прояснить. Соединенные Штаты будут и дальше помогать Украине, сколько бы времени на это ни ушло, делая это вопреки экономическому ущербу и той цене, которую платит население США на бензоколонках.

Но новости о российской полномасштабной военной операции против Украины уходят с первых страниц прессы. И хотя американские, европейские и натовские представители настаивают, что будут до самого конца конфликта оказывать военную помощь Киеву, кое-кто на Западе встревожен из-за ослабления консенсуса по поводу Украины. В первые дни военной кампании Украина остановила 60-километровый российский конвой, взорвав мосты на пути его продвижения, а также уничтожала танки при помощи турецких дронов "Байрактар". Но теперь боевые действия ведутся на истощение, превратившись в затяжные артиллерийские дуэли. И новости об этом конфликте переместились на последние страницы.

Союзники США по НАТО, настороженно наблюдающие за происходящим в Америке с противоположного берега Атлантики, начинают сомневаться, что администрация Байдена и конгресс сумеют предоставить Украине очередной колоссальный пакет военной помощи, хотя и договорились выделить ей до конца сентября 40 миллиардов долларов.

Даже в Соединенном Королевстве и в континентальной Европе страх перед усиливающейся инфляцией и ростом стоимости жизни ослабляет общественную поддержку этого конфликта и негативно влияет на его освещение в СМИ. А принятое Верховным судом решение об отмене права на аборт и проводимое конгрессом расследование обстоятельств штурма Капитолия сторонниками Трампа вновь вскрыли нагноившиеся политические раны.

"Думаю, уже ясно, что этот очень прочный консенсус начинает понемногу ветшать по краям, — сказал на этой неделе накануне натовского саммита один европейский чиновник. — Думаю, со временем мы станем свидетелями политического давления, оказываемого на эту цифру помощи в 40 миллиардов. Повторится это осенью или нет, но мне кажется, это будет большая проблема".

Вот почему американское и европейское руководство начало мыслить об украинской победе более длительными временными категориями, безуспешно пытаясь определить, какой она будет в территориальном плане. Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Киев мог бы завершить этот вооруженный конфликт уже сегодня, если бы страна получила все то оружие, которое она просит.

"Как можно нарастить потенциал Украины и создать стратегические резервы, чтобы со временем она перехватила инициативу? — спросил вышеупомянутый европейский чиновник. — Цель состоит в том, чтобы к весне 2023 года украинская армия была готова перейти в контрнаступление и взять инициативу в свои руки".

Однако американские и прочие западные представители до сих пор спорят о том, что Украина может вернуть в такой обстановке. Крым, удерживаемый Россией с 2014 года и укрепленный сухопутными и военно-морскими базами, почти наверняка можно считать потерянным. Официальные лица по обе стороны Атлантики пытаются понять, как оплатить счета за восстановление Украины, которое может обойтись в триллион с лишним долларов. Украинские руководители предлагают использовать в этих целях замороженные российские активы, и члены американского конгресса разрабатывают соответствующие законы, чтобы сделать это.

Некоторые руководители с тревогой думают о том, хватит ли Украине оружия и боеприпасов, чтобы добиться своих целей. Хотя на публике украинцев одобрительно похлопывают по плечу, а в западных столицах и на лацканах делегатов натовского саммита красуются украинские флаги, продолжается подковерная борьба по вопросам темпов и объемов поставок, а также цен на отправляемое Киеву оружие, причем даже после того, как Байден утвердил продажу Киеву реактивных систем залпового огня. А руководство американской разведки утверждает, что российский президент Владимир Путин и не думает отказываться от своих целей на Украине.

Администрация Байдена и публично, и в частном порядке настаивает, что Соединенные Штаты и западные партнеры Украины не отказались от нее, хотя Америка откликается далеко не на каждую украинскую просьбу о поставках оружия. Но пока идут переговоры, западные запасы советского оружия и боеприпасов, некогда создававшие основу вооруженных сил Украины, постепенно тают, а найти им замену Соединенные Штаты и их натовские союзники не в состоянии. Между тем счет потерь в Донбассе продолжает увеличиваться. Украинское руководство уже несколько недель на каждой встрече настойчиво пытается донести до Запада мысль о том, что время у Киева на исходе.

"Для них по вполне естественным причинам всего и всегда слишком мало и слишком поздно, — сказал исследователь Шведского оборонного университета Оскар Джонссон (Oscar Jonsson). — Но, если отправлять технику без соответствующего обучения и материально-технического обеспечения, она наверняка долго не протянет".

Например, высокопоставленные представители военного ведомства утверждают, что высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS могут поражать российские цели на удалении свыше 60 километров. Но это намного меньше, чем у оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS, способного поражать цели на расстоянии до 300 километров. Именно такие системы Украина просит у США. Американцы настаивают, что дальности HIMARS вполне достаточно, чтобы прикрыть украинские войска и артиллерию от российских контрударов. Украинцы с ними не соглашаются.

Администрация Байдена поставляет эти системы в небольших количествах, включив в первую партию всего четыре установки HIMARS и 48 снарядов к ним. Американские и европейские представители заявляют, что медлительность поставок обусловлена их желанием проверить, как украинцы будут использовать полученное оружие на поле боя. "Все мы постоянно слышим требования: быстрее, быстрее, быстрее, — сказал один высокопоставленный руководитель из американского военного ведомства. — Но с такой системой скорость поставок ничего не даст, потому что украинцам надо еще научиться эффективно ее применять".

Более того, американские и британские официальные лица, руководящие поставками оружия на Украину из своих безопасных кабинетов в немецком Штутгарте, где расположен штаб американских войск в Европе, настаивают, что, если украинские военные получат слишком много и слишком быстро, не умея при этом пользоваться поставленным оружием, они просто будут сломлены.

Когда Украина требует ускорить поставки, это еще больше увеличивает риск того, что что-то пойдет не так, говорят эти официальные лица. "Рисков больше, если оружие им нужно сейчас", — сказал один британский представитель. Крупные артиллерийские системы, такие как гаубицы и РСЗО, также труднее перебрасывать. Запад опасается, что русские будут наносить удары средствами большой дальности по транспорту с оружием, идущим на Украину. <…>

Однако украинские официальные лица утверждают, что, если не считать системы HIMARS и западную артиллерию, обучение их войск в последние недели пошло на убыль, из-за чего ВСУ будут не в состоянии использовать более современные системы вооружения. Украинцы также жалуются, что некоторые комплектующие, необходимые для ведения огня из поставленных систем, вообще не были поставлены. Например, Соединенные Штаты не предоставили им системы управления огнем для ведения артиллерийской стрельбы прямой наводкой. Украина также требует от Запада дополнительных поставок беспилотников для целеуказания и корректировки огня артиллерии.

А западные представители, настаивающие на подготовке украинцев к использованию натовских систем вооружения от артиллерии до РСЗО, не говорят ничего конкретного о том, какое еще оружие они могут поставить Киеву. Чтобы обучить украинцев летать на самолетах F-15 и F-16, понадобится несколько месяцев, хотя украинское военное командование утверждает, что многие летчики сегодня остались не у дел, так как самолетов не хватает, и поэтому вполне могут поехать за рубеж на учебу.

А в коридорах украинской власти все громче раздается недовольное ворчание по поводу темпов предоставления помощи. "Они действовали слишком медленно, — пожаловался один украинский военачальник. — Они и сейчас действуют слишком медленно".

Автор: Джек Детч (Jack Detsch)