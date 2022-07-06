«Еще воюют около пятидесяти французов». Как на Украине гибнут иностранные наемники

Военнослужащий ВС РФ у здания Министерства просвещения и науки, разрушенного в результате обстрела. Лисичанск, июль 2022 года.

Второй погибший на Украине французский наемник скончался после ранения

Радиостанция RTL сообщила о гибели французского наемника на Украине. Он был ранен еще в начале июня и скончался от полученных травм 25 числа того же месяца. Солдат стал вторым французом, сражавшимся на стороне Киева, гибель которого официально подтвердили. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, за последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наемников.

20-летний француз

Адриан Д. из Франции приехал сражаться за Украину 1 марта, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на слова пресс-секретаря Международного легиона защиты Украины Дэмиена Магру.

«20-летний Адриан Д. был ранен в бою в Харькове в начале июня. Он скончался от полученных травм 25 июня», - говорится в сообщении радиостанции.

По информации RTL, он был ранен на Харьковском фронте после артиллерийского обстрела, в результате которого погиб еще один французский боевик - Вильфрид Блерио.

«Тяжело раненый Адриан Д. находился в коме и лечился в полевом госпитале в Харьковской области. Он был частью интернационального легиона, сражавшегося на Украине вместе с украинскими солдатами против России», - уточняется в статье.

Авторы материала добавили, что в настоящее время на Украине «воюют около пятидесяти французов».

32-летний наемник

О гибели первого французского наемника, Вильфрида Блерио, 2 июня во время боевых действий в Донбассе со ссылкой на министерство иностранных дел Франции сообщил портал Europe 1. Согласно информации издания, он был «смертельно ранен артиллерийским огнем» в Харьковской области. Его похороны состоялись во Франции 30 июня.

«Молодой человек вступил в Украинский интернациональный легион обороны и участвовал в боевых действиях против российской армии», - говорилось в статье.

Согласно данным издания, на Украине в начале июня находились около 150 французских наемников.

4 июня французская газета Libération сообщила, что убитый в Донбассе 32-летний Вильфрид Блерио мог быть связан с ультраправыми группировками. Согласно данным издания, информация о связи наемника с правыми радикалами появилась из аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (организация запрещена в России), запрещенной в России. Экстремисты охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».

Издание также опубликовало фотографию наемника, на которой он изображен в футболке с символикой и лозунгами украинских националистов.

Гибель четырех наемников

Накануне телеканал CNN со ссылкой на слова представителя интернационального легиона Дэмиена Магру сообщил о гибели на Украине четырех иностранных наемников. Согласно данным пресс-секретаря организации, среди умерших - граждане Франции, Германии, Австралии и Нидерландов.

По его словам, «они выбрали защиту суверенитета Украины». Представитель интернационального легиона добавил, что все мужчины погибли «в бою». Однако он не назвал их имена.

Отток иностранцев

17 июня в Минобороны России сообщили, что поток иностранных наемников на Украину «фактически разворачивается в обратную сторону». В ведомстве связали это с «нарастающим количеством военных провалов» Киева и «массовыми ежедневными потерями в живой силе и технике».

«Несмотря на усилия киевского режима и увеличению выплат, процесс убытия наемников в мир «иной» или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается. Недавние пустословные заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил, - обыкновенная ложь», - сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве добавили, что «отслеживают и фиксируют» на Украине «каждого представителя интернационального сборища всадников без головы». В Минобороны также привели конкретные цифры, показывающие, сколько иностранцев и от какой страны приехали сражаться за Киев, кто из них погиб, а кто уехал домой.

Среди европейских стран «безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников» оказалась Польша. С начала военной спецоперации на Украину из этой страны приехал 1831 человек, из которых 378 убиты, а 272 вернулись домой. Среди материков западного полушария лидирует Канада: 601 прибывший, 162 погибли, 169 уехали. А на втором месте расположились США: 530 прибыли, 214 погибли, 227 выехали.

«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыли 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779», - заключили в российском оборонном ведомстве.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил 5 июля, за последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну.

Мария Шустрова