Порошенко сообщил о закупке для ВСУ партии итальянских бронемашин

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Экс-президент Украины Порошенко решил помочь украинской армии на фоне катастрофических потерь военной техники и объявил о закупке партии бронемашин в Италии. Правда не за свой счет, а за деньги, собранные фондом имени его самого. На Украине Порошенко уже почти назвали "спасителем страны".

Фонд Петра Порошенко собрал 50 миллионов гривен и теперь собирает еще 45, чтобы заплатить за одиннадцать бронемашин MLS SHIELD итальянского производства. После сбора оставшейся части средств и оплаты заказа, броневики будут поставлены на Украину. Как заявляется, бронемашины поступят на вооружение батальона десантно-штурмовых войск Украины.

Сам Порошенко ставит себе в заслугу переговоры с Италией и получение лицензии на закупку военной техники НАТО за частный счет. По его словам, это происходит впервые.

Результат: такие новенькие, нафаршированные по последнему слову техники бронемашины MLS SHIELD итальянского производства уже скоро отправятся на фронт

- заявил экс-президент.

Отмечается, что поставка броневиков будет произведена через неделю после перечисления всей суммы.

Бронеавтомобиль MLS SHIELD разработан и производится компанией Mobile Land Systems. Полная мааса броневика может достигать 13 тонн, вместимость - 10 человек, включая водителя. На крыше имеется место для установки поворотной турели.