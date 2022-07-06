Киев хочет гарантий безопасности и членства в НАТО. Но не получит

Гарантии безопасности по дороге в НАТО: что Зеленский хочет предложить Западу

Киев вместе с международными экспертами будет искать оптимальную для себя модель гарантий безопасности, пишет "Европейська правда". Автор статьи рассказывает о кардинальных изменениях позиции Киева в этом вопросе – от готовности отказаться от членства в НАТО до ультимативного требования принять Украину в альянс.

Юрий Панченко

Первого июля Группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины, сопредседателями которой являются руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, собралась на первое свое заседание, по результатам которого сопредседатели провели пресс конференции.

Несмотря на то, что первое заседание было скорее учредительным и конкретики было заявлено немного, определенные выводы сделать все же можно. И некоторые из них являются принципиально важными.

Не вместо НАТО

По результатам украинско-российских мирных переговоров в Стамбуле о гарантиях безопасности для Украины впервые заговорили еще в конце марта. На этих переговорах украинская сторона озвучила свои предложения по мирному соглашению. Тогда, по результатам чуть больше месяца полномасштабного конфликта, Киев был готов отказаться от планов вступления в НАТО.

Вместо этого предлагалась модель, согласно которой ряд государств мира (не только западные страны, но и РФ и Китай) предоставляют Украине гарантии безопасности. При этом без согласия гарантов по безопасности Украина даже не смогла бы проводить военные учения.

Такое предложение Киева, впрочем, оставалось актуальным недолго. Возвращение контроля над Киевской, Черниговской и Сумской областях заставили украинскую власть скорректировать свою позицию.

О включении РФ в перечень стран-гарантов больше речь не шла. Вместе с тем некоторые другие страны заявили о готовности стать гарантом безопасности для Украины, однако без гарантий прямой военной помощи, как с самого начала требовал Киев.

Но главное – долгое время система гарантий безопасности для Украины рассматривалась как альтернатива членству в НАТО, от планов вступления в которое Украине якобы придется отказаться. Это подтверждалось и риторикой украинской власти, которая длительное время критически относилась к альянсу и его помощи в конфликте с Россией. Теперь можно точно утверждать: такой риторике наступил конец.

Это подтверждает недавний саммит НАТО, во время которого Андрей Ермак заявил, что "Украина не сойдет со своего пути к полноценному членству в НАТО". Чуть ранее подобные заявления озвучивали и другие представители команды Зеленского. Брифинг 1 июля лишь подкрепил эту тенденцию. И Андрей Ермак, и Андерс фог Расмуссен единодушны: система гарантий безопасности никоим образом не означает отказ от стремлений стать членом НАТО.

"Это не будет означать отказ Украины от ее долгосрочной цели – получить членство в НАТО. Есть четкое понимание, что это не является заменой альянсу, а обеспечением безопасности на тот период, пока будет продолжаться процесс приобретения членства", – сказал Расмуссен. Он добавил, что гарантии безопасности не должны содержать никаких ограничений для Украины относительно численности ее вооруженных сил.

Правда, Расмуссен также сказал, что в ближайшее время говорить о вступлении Украины в НАТО не стоит. "Все же это не вопрос ближайшего будущего, а пограничные споры с Россией делают эту задачу более сложной. Поэтому лучше бросить свои силы не на получение ПДЧ или членства в НАТО, а на гарантии, которые будут действовать уже сейчас", – объясняет он.

Между ЕС и Азией

Впрочем, остается открытым ключевой вопрос: какими же могут быть гарантии безопасности для Украины в ситуации, когда ни один из потенциальных гарантов не соглашается обещать предоставить Украине гарантии, сопоставимые со ст. 5 НАТО.

Тем более, что Андерс Фог Расмуссен уточняет: "Это должны быть настоящие гарантии, а не такие, как давал так называемый Будапештский меморандум".

Бывший генсек НАТО признает: Украина не сможет получить гарантий, подобных недавно предоставленным Швеции и Финляндии Великобританией. Напомним, эти гарантии будут действовать до окончательного завершения вступления этих стран в альянс, когда их заменит уже упомянутая статья 5.

"Сейчас Украина находится в других условиях, чем эти страны, и таких гарантий Украине никто не даст. Поэтому этот путь не является примером для нас", – объясняет он.

По словам Расмуссена, сейчас эксперты рассматривают все имеющиеся модели безопасности, в первую очередь те, что были предоставлены азиатским странам (Японии, Южной Корее или Тайваню).

"Также мы рассматриваем и схемы обеспечения безопасности, которые были в прошлом, например, Бельгии, чью безопасность гарантировал ряд стран, и эта модель действовала в течение семидесяти пяти лет (речь идет о Лондонском соглашении 1839 года, которое действовало до начала Первой мировой войны). Ни одна из этих моделей не может полностью подойти Украине, однако определенные элементы из них могут оказаться полезными", – добавляет он.

Еще одна потенциальная модель безопасности – гарантии безопасности в рамках Евросоюза.

"Действительно, в ЕС есть норма, гарантирующая своим членам поддержку в случае агрессии. Однако, как именно этот механизм действует, пока сказать сложно. Мы должны тщательно его изучить, а в придачу – рассмотреть возможность распространения этих гарантий не только на членов, но и на кандидатов в члены Евросоюза", – объясняет Расмуссен.

При этом он не исключает, что кто-то из ведущих западных стран, например, США или Британия, согласится предоставить Киеву дополнительные гарантии: "Модель безопасности для Украины вполне может иметь несколько уровней. Многосторонние соглашения, которые подпишет ряд стран, проявивших к этому интерес, могут дополнить одно или несколько двусторонних соглашений со странами, готовыми взять на себя больший уровень гарантий".

Также в рабочей группе уточняют: кроме военных гарантий, модель безопасности должна включать и экономическую составляющую, ведь мощная экономика является также одной из составляющих национальной безопасности.

Несмотря на то, что работа экспертной группы только стартовала, Андрей Ермак обещает, что первые рекомендации будут подготовлены уже в июле, то есть в течение месяца. Сейчас в рабочей группе десять участников (среди них – экс-премьер Австралии Кевин Радд, а также представители США, Польши и Швеции), однако их количество может увеличиться. "Мы будем работать очень быстро, а если в нашу группу будут добавляться эксперты, то они сразу будут включаться в работу", – добавляет он.

Пока сложно прогнозировать, какой может быть модель, являющаяся приемлемой для западных стран, которые не собираются воевать с Путиным лично, но при этом дают достаточные гарантии Украине.

"Европравда" задала Расмуссену вопрос: если представить шкалу безопасности, по которой членство в НАТО будет иметь самый высокий 10-балльный уровень, то какой уровень безопасности может дать Украине система гарантий безопасности?

"Не думаю, что я могу дать такую оценку, это еще требует длительного анализа. Однако наша цель – сделать все возможное, чтобы максимально приблизиться к десятке", – ответил экс-генсек.