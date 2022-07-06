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США терпят одно унижение за другим. Даже Россию наказать не получилось

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Великая американская стратегия: маскировка упадка

США зашли в тупик и терпят одно поражение за другим в торговле, производстве и военной сфере, пишет TNI. Они пытаются возродить риторику холодной войны и сплотить мир против России. Однако и здесь Америка терпит неудачи.

Соединенные Штаты отступают, терпят поражение или оказываются в тупике во всем, будь то в военной сфере или в области международной торговли и промышленного производства.

Но американский триумфализм возвращается. Трудности, с которыми столкнулся Владимир Путин на начальном этапе военной спецоперации на Украине, используются для возрождения риторики времен холодной войны об американском лидерстве, битве за глобальную демократию и единстве Запада. Америка как лидер Свободного мира снова на коне!

Пока далеко не ясно, действительно ли Путин проиграет на Украине. Если в результате переговорного компромисса или затягивания конфликта большая часть этой страны останется на неопределенное время под российским контролем, то, несмотря на издержки, Путину удастся осуществить там территориальный реванш. И это в дополнение к аннексии Крыма и успешной операции, удержавшей Грузию от членства в НАТО. Возможный прием Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, наверное, станет символическим оскорблением для Москвы, но ведь Россия в любом случае не собиралась вторгаться ни в одну из этих стран.

На глобальном уровне кампания США, направленная на то, чтобы заставить другие страны ввести санкции против России с целью наказать ее за спецоперацию на Украине, потерпела неудачу. В число стран, которые ввели санкции против России, вошли США и Канада, Европа, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Большинство же крупнейших стран мира, включая Индию, Мексику и Бразилию, так же, как и большинство стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки отказались идти навстречу Америке. Во "Второй холодной войне" снова появился блок неприсоединившихся государств.

В то время, как Конгресс голосует за поставки оружия, чтобы обескровить Россию в прокси-войне США на Украине, повсюду в мире Соединенные Штаты переживают тяжелые удары от серии унизительных стратегических поражений. После двух десятилетий боевых действий в Афганистане Вашингтон внезапно передал его талибам (Талибан признан террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена. Прим. ИноСМИ.), что привело к еще более хаотичной и постыдной ситуации, чем падение Южного Вьетнама. В постсаддамовском Ираке против сохраняющегося присутствия США выступают многие иракцы, а иракский парламент недавно принял закон, предусматривающий наказание за нормализацию отношений с Израилем смертной казнью или пожизненным заключением. В Сирии Башар Асад пережил военные атаки со стороны Вашингтона, направленные на его свержение. Когда США и НАТО свергли Муаммара Каддафи в Ливии, это привело к хаосу и распаду страны. А помните площадь Тахрир? Так вот в Египте военные снова у власти. Вот вам и глобальная демократическая революция Джорджа Буша-младшего, и "арабская весна" Барака Обамы.

Главная супердержава и великий противник Америки — это Китай. Новости о том, что у США не хватает ракет Javelin и Stinger для пополнения военных запасов Украины, только подтверждают мнение Пекина о том, что Америка — бумажный тигр.

Китайские территориальные амбиции, как и российские, имеют успех. Китай никогда не откажется от островов в Южно-Китайском море, которые он успешно укрепил, невзирая на то, сколько операций по обеспечению свободы судоходства в регионе предприняли ВМС США. Он также не откажется от жесткой, принудительной китаизации уйгуров.

Считается, что мы верим в то, что четверка QUAD в составе Соединенных Штатов, Японии, Австралии и Индии способна сдержать Китай. Но Китай не понес серьезных последствий в связи с нападениями на индийских солдат и их убийствами на китайско-индийской границе. Он остается крупнейшим торговым партнером как Австралии, так и Японии. Эти союзники США не видят противоречия между углублением своих экономических связей с Китаем и участием в антикитайской военной стратегии вместе с Вашингтоном. Но ведь в какой-то момент Китай дернет за поводок.

Если уж на то пошло, то Китай является основным поставщиком импортных товаров в Соединенные Штаты, а торговый дефицит США с Китаем за последние несколько лет сильно увеличился. Во время первой холодной войны Соединенные Штаты и их союзники ввели всеобъемлющее торговое эмбарго против Советского Союза. Но вот что касается КНР, то деловая и финансовая элита Америки, как и элита ее союзников, выступает против любого разделения экономик Китая и Запада. Немногочисленные меры антикитайской экономической войны — тарифы Трампа, стимулы в "Законе о полупроводниках", якобы поощряющие строительство новых электронных предприятий в Соединенных Штатах, — настолько слабы, что почти никак не снижают углубляющуюся экономическую зависимость США и их союзников от китайского производства. И даже эти бесперспективные попытки восстановить производство микрочипов и полупроводников в Америке могут быть прекращены в результате лоббирования со стороны Уолл-стрит, Кремниевой долины и Торговой палаты США.

Тем временем Китай вытесняет США и их союзников с одного глобального рынка за другим. В 2010 году Китай превзошел Америку как ведущий мировой производитель. В 2021 году Китай превзошел Южную Корею как ведущую мировую судостроительную державу. Одна китайская компания DJI производит 70% гражданских дронов в мире. Треть мировых промышленных роботов производится в Китае, который также является крупнейшим в мире рынком для них. Вероятно, остается лишь вопросом времени то, когда Китай бросит вызов Соединенным Штатам, Европе и Японии в аэрокосмической и автомобильной областях.

Куда бы мы ни бросили свой взгляд, мы видим, что Соединенные Штаты отступают, терпят поражение или оказываются в тупике во всем, будь то в военной сфере или в области международной торговли и промышленного производства.

После падения Сайгона, за исключением "побед" в Ираке и Ливии, приведших к полному хаосу в этих странах, единственные геополитические победы Америки и ее союзников были в Европе. Одним из них было бескровное освобождение Восточной Европы от Красной Армии и присоединение большей ее части к НАТО. Другим было нанесение поражения Сербии в войне за "югославское наследство". Не в силах противостоять китайской тактике "салями", то есть мелким, но постоянным приобретениям Пекина в Южно-Китайском море и не в состоянии превратить военные интервенции в прочные дипломатические победы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, внешняя политика США добилась некоторых успехов только в Европе.

Мне рассказывали, что у немцев есть пословица о работе в офисной иерархии: "Кланяйся сильному в лицо, пинай его сзади". Это хорошее описание реальной глобальной стратегии Америки по маскировке своего ускоряющегося упадка. На практике, умиротворяя могущественный, набирающий силу Китай, Соединенные Штаты вступают в стычки со слабыми странами — Сербией, Ираком, Сирией, Ливией, а теперь еще и с уменьшившейся, но по-прежнему гигантской Россией. Соединенные Штаты теряют силу в мировой торговле и глобальной дипломатии, но в оставшихся сферах влияния в Северной Америке и Европе они все еще тщатся исполнять роль гегемона и пытаться вновь оживить славу своего прошлого.

Автор: Майкл Линд — профессор Школы коммуникаций Линдона Б. Джонсона, обозреватель Tablet и научный сотрудник New America. Он является автором книг "Новая классовая война" (2020) и "Американский путь стратегии" (2006).

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