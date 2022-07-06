Швеция и Финляндия сдали курдов Эрдогану. При чем тут Россия

"Нас продали Эрдогану". Турция вновь угрожает Швеции и Финляндии заблокировать путь в НАТО. Что происходит?

Стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО натолкнулось на сложную морально-политическую дилемму, пишет "Страна". Ради членства в альянсе обе страны будут вынуждены нарушить собственные законы и принципы.

Александра Харченко

История со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии далеко не закончена, несмотря на решение мадридского саммита о приглашении этих двух стран в альянс. Анкара снова угрожает Стокгольму и Хельсинки блокировкой вступления в НАТО. Об этом на днях заявлял президент страны Эрдоган, а сегодня повторил и глава МИД. "Настоящее право вето начинается сейчас. Они должны соблюдать подписанный документ, иначе мы не примем их в НАТО", – заявил министр иностранных дел Чавушоглу.

Речь идет о подписанном на прошлой неделе соглашении Турции с Финляндией и Швецией о выдаче туркам из скандинавских стран проживающих там членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и сторонников проповедника и оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которых Турция объявила "террористами".

По утверждению Эрдогана, финны и шведы пообещали ему, что выдадут "террористов". Он пригрозил, что если это сделано не будет, то Турция заблокирует вступление двух стран в НАТО. И у нее есть такая возможность, так как решение о вступлении еще должно быть ратифицировано парламентами всех стран – членов альянса, включая и турецкий.

Перед скандинавскими странами встает сложная морально-политическая дилемма. С одной стороны, они уже взяли курс на НАТО. С другой – ради НАТО они должны будут нарушить свои же законы, принципы демократии и уважения прав человека, исходя из которых они ранее отказывались выдавать курдов и гюленистов Турции. Тем более, что их судьба после выдачи может быть трагичной – в лучшем случае длительный тюремный срок, в худшем случае – убийство. Каким образом ситуация может развиваться – анализирует "Страна".

"Для экстрадиции должны быть очень веские основания"

Сделка Швеции и Финляндии с Турцией по курдам, естественно, вызвала волну возмущения среди правозащитников и многотысячных представителей курдской общины, ведь, заявляют они, это как минимум противоречит нормам демократического общества и нарушает права человека.

В ответ шведское и финское правительство поспешило заверить, что договор якобы не приведет к экстрадиции в Турцию без надлежащей правовой процедуры.

"Я знаю, что есть люди, которые обеспокоены тем, что мы собираемся начать охоту на людей и их экстрадицию. И, я думаю, важно сказать, что мы всегда следуем шведским законам и международным конвенциям, и мы никогда не экстрадируем шведских граждан", – убеждала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон общественной телеканал SVT.

Президент Финляндии Саули Ниинистё уверяет, что в меморандуме с Турцией не указаны имена.

"В случае экстрадиции мы будем придерживаться собственного законодательства и международных соглашений. В конечном счете, экстрадиция – это юридическое усмотрение, на которое политики не имеют права влиять", – расплывчато прокомментировал Ниинистё.

Он утверждает, что не обсуждал с турецкой стороной никаких вопросов высылки любых людей из Финляндии. "В Мадриде мы не обсуждали никаких лиц и никаких списков", – сказал он.

В интервью телеканалу Yle министр заверил, что курдам в Финляндии якобы ничего не угрожает. "Я понимаю, что курды в Финляндии и Швеции обеспокоены. Но когда речь идет об экстрадиции, то причиной ее должно быть террористическое преступление, доказанное также в Финляндии. Кроме того, Финляндия взяла на себя обязательство не выдавать людей, которых ждут пытки или казнь. Для экстрадиции должны быть очень веские основания", – добавил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Отметим, что ранее, согласно этим же процедурам и законам, о которых сейчас говорят финские и шведские власти, курдов и гюленистов скандинавские страны выдавать туркам отказывались, что, собственно, и стало причиной угрозы вето на вступление в НАТО со стороны Эрдогана. И пообещал он снять это вето лишь после того, как, по его утверждению, Финляндия и Швеция изменили свое отношение к вопросу выдачи.

И сейчас в Турции вполне четко говорят о достигнутой договоренности экстрадировать из Швеции и Финляндии несколько десятков курдов и оппозиционных активистов. Поэтому в самих Швеции и Финляндии некоторые уверены, что правительство лукавит.

Шведская левая партия утверждает, что вступление в союз с Турцией по вопросу НАТО может иметь серьезные негативные последствия. "Продажа нас Эрдогану прошла быстро", – сказала Улла Андерссон, бывший пресс-секретарь Левой партии по экономической политике.

Сопредседатель Партии зеленых Марта Стеневи назвала "очень тревожными" события, связанные с возможной экстрадицией курдов в Турцию. А министру иностранных дел Анн Линде пригрозили вотумом недоверия.

"За нас будут решать, кого депортировать и что печатать в газетах"

Член риксдага (парламента) Швеции и лидер Левой партии, потомок иранских беженцев Нуши Дадгостар считает, что шведское правительство должно объяснить, на что именно оно согласилось. "Для начала правительство должно созвать руководителей партий и объяснить, о чем они договорились. Судя по информации СМИ, похоже, что иностранная держава теперь за нас должна решать, кого следует депортировать и что следует публиковать в шведских газетах. Мы заранее предупреждали об опасности передачи шведской политики безопасности в руки деспота Эрдогана. Но правительство отрицало, что это произойдет. Теперь нам нужно выложить карты на стол. Должна ли Швеция вооружать Турцию в ее агрессивной войне против Сирии? Кого из критиков режима Эрдогана следует депортировать?" – цитирует ее газета Svenska Dagbladet.

Другая депутат шведского парламента, бывшая курдская партизанка Аминэ Какабаве глубоко разочарована сделкой между Швецией и Турцией и прямо называет ее предательством курдов, заявляя, что Швеция "склонилась перед тираном". "Это предательство со стороны правительства Швеции, стран НАТО и Столтенберга, которые обманывают целую группировку, освободившую себя и весь мир от ИГИЛ*. Сам Столтенберг чувствует себя в тепле и безопасности. Он не знает, как остальные из нас сберегли свои жизни, спасаясь от тюремного заключения и казней", – заявила Какабаве.

В то же время курдская активистка считает, что Швеция юридически никогда не сможет экстрадировать людей, бежавших от преследований и которым грозит тюремное заключение в Турции.

"В Швеции мнения по поводу вступления на самом деле разделены, раскол усугубился на фоне договоренностей по курдам с Турцией. Часть общества считает это слишком высокой ценой и даже предательством, ведь людей, которые давно влились в шведское общество, легализовались здесь и осели, могут отправить на верную смерть. И это при том, что ранее правящие социал-демократы поддерживали активистов Рабочей партии Курдистана. Некоторые полагают, что за договоренностями с Турцией стоят США, которые хотят использовать Эрдогана в борьбе с Путиным, и что это истинная причина уступок Стокгольма. В то же время возможность того, что реальные высылки начнутся, есть. А это грозит расшатать стабильность в шведском обществе", – сказал "Стране" шведский журналист Эрик Перссон.

Наблюдатели не исключают, что шведские и финские власти надеются, что сделка останется на бумаге и никого в реальности депортировать не придется. Но, как прямо заявил Эрдоган, если не будет экстрадиции, то не будет и согласия турецкого парламента на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И этот процесс окажется заблокированным.

При этом даже если скандинавские страны и захотят в реальности кого-либо выдать, то процедура экстрадиции может затянуться надолго – на многие месяцы или даже на годы. И вопрос о вступлении двух стран в НАТО окажется таким образом подвешенным на очень длительный срок.

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* – запрещенная в России террористическая организация