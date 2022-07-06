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ЦАМТО

В ВВО поступила новая радиолокационная станция "Подлет-К1"

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РЛС "Подлет-К1"
РЛС "Подлет-К1".
Источник изображения: © Виталий Кузьмин/CC BY-NC-ND 4.0

ЦАМТО, 5 июля. В войска Восточного военного округа (ВВО) продолжаются поставки нового вооружения в соответствии с Гособоронзаказом.

В частности, в объединение ВВС и ПВО ВВО поступила новая радиолокационная станция "Подлет-К1".

Расчеты радиотехнического полка, дислоцированного в Хабаровском крае, уже приступили к выполнению задач мониторинга воздушного пространства на современной РЛС.

Мобильный маловысотный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов разработан АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение, определение координат, захват и сопровождение любых аэродинамических целей, в том числе и малозаметных, определение государственной принадлежности, выдачу информации о целях внешним потребителям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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