В ВВО поступила новая радиолокационная станция "Подлет-К1"

ЦАМТО, 5 июля. В войска Восточного военного округа (ВВО) продолжаются поставки нового вооружения в соответствии с Гособоронзаказом.

В частности, в объединение ВВС и ПВО ВВО поступила новая радиолокационная станция "Подлет-К1".

Расчеты радиотехнического полка, дислоцированного в Хабаровском крае, уже приступили к выполнению задач мониторинга воздушного пространства на современной РЛС.

Мобильный маловысотный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов разработан АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение, определение координат, захват и сопровождение любых аэродинамических целей, в том числе и малозаметных, определение государственной принадлежности, выдачу информации о целях внешним потребителям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.