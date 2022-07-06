Республика Корея планирует приобрести дополнительную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 5 июля. Подкомитет по обороне правительства Республики Корея поддержал предложение о закупке в США дополнительных многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС страны.

Как подтвердил Jane's Defence Weekly, не раскрывая подробности, представитель Агентства программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея, предложение о поставке 20 самолетов F-35A находится в стадии рассмотрения.

Южнокорейские СМИ 29 июня сообщили, что 9 июня проект был одобрен подкомитетом комитета по продвижению оборонных проектов. Предварительно стоимость второй партии F-35A составит 3,9 трлн. вон (3 млрд. долл.). Самолеты могут быть поставлены к 2030 году.

Как заявлено, закупка была рассмотрена в связи с тем, что администрация президента Юн Сок Еля стремится усилить оборонный потенциал страны для противодействия ядерной и ракетной угрозам со стороны КНДР.

Информация о закупке данных самолетов соответствует предыдущим заявлениям Сеула о заинтересованности в приобретении 20 дополнительных истребителей. Тем не менее, в мае в законе о дополнительном бюджете, одобренном Национальным собранием Республики Корея, оборонные расходы на 2022 год были сокращены более чем на 1,5 трлн. вон (1,2 млрд. долл.).

В наибольшей степени (на 228,6 млрд. вон.) было урезано финансирование приобретения самолетов, однако, по оценке экспертов Jane's, программа F-35 достаточно важна для Республики Кореи, чтобы на нее не распространялись бюджетные сокращения.

Предложение о приобретении истребителей поступило через три месяца после того, как 28 марта Министерство национальной обороны Республики Кореи объявило о принятии на вооружение ВВС всех 40 истребителей F-35A первой партии.

По сообщению информационного агентства Yonhap, предложение, вероятно, будет рассмотрено 13 июля на заседании полного состава комитета. Представитель DAPA сообщил Jane’s, что в случае принятия положительного решения, агентство разработает технико-экономическое обоснование приобретения и проведет другие последующие процедуры.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2013 года Госдепартамент США одобрил поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 60 истребителей F-35A, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 10,8 млрд. долл.

В ноябре 2013 года Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея по результатам тендера рекомендовал приобрести 40 истребителей F-35A, которые планировалось поставить с 2018 по 2021 гг. 30 сентября 2014 года Республики Корея подписала письмо с предложением и принятием предложения о покупке 40 F-35A "Лайтнинг-2", стоимость которых оценивается в 7,3 трлн. вон (7,04 млрд. долл.).

Первая пара истребителей F-35A "Лайтнинг-2" совершила посадку на авиабазе "Чхонджу" ВВС Республики Корея 29 марта 2019 года. В декабре 2021 года Lockheed Martin завершила поставку Республики Корея всех 40 заказанных истребителей F-35A Блок.3.

Предыдущая администрация Республики Кореи больше склонялась к дополнительной покупке самолетов F-35B для оснащения перспективного легкого авианосца CVX.

Сейчас предполагается, что 20 дополнительных самолетов будут поставлены в варианте F-35A Блок.4, отличающемся улучшенными средствами радиоэлектронного противодействия, электронно-оптической системой и способном нести больше боеприпасов.