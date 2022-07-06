В Польше испытают замену советским БМП

В понедельник, 4 июля, в Польше начались государственные испытания плавающей боевой машины пехоты (БМП) Borsuk, которая может заменить БМП советской разработки. Об этом сообщили на предприятии Huta Stalowa Wola, передает Defence24.

Отмечается, что успешное завершение испытаний позволит начать переговоры о запуске серийного производства и поставках БМП в войска. В основе машины лежат универсальная модульная гусеничная платформа UMPG и необитаемый боевой модуль ZSSW.

Экипаж машины состоит из трех человек, а десантное отделение Borsuk может вместить шесть человек. Масса базовой версии БМП составляет 28 тонн.

Разработку Borsuk начали в 2014 году в рамках проекта NCBiR. Машина заменит BWP-1, которые представляют собой лицензионную копию советской БМП-1. Отмечается, что Польша эксплуатирует эти машины с 1973 года.

Ранее издание Defence24 сообщило, что министерство национальной обороны Польши подпишет контракт на поставку первой партии боевых модулей ZSSW-30 с автоматической пушкой и ракетами Spike-LR.

В марте стало известно, что польским военным передадут четыре БМП Borsuk для испытаний, а серийное производство БМП могут начать в 2023 году.