К боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии присоединится Северная Македония

Рига. 5 июля. ИНТЕРФАКС/BNS - Министр обороны Артис Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш примут во вторник участие в церемонии встречи контингента вооруженных сил Северной Македонии, присоединяющегося к боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии, сообщили в Минобороны.

"Решение Северной Македонии о присоединении к многонациональной боевой группе НАТО в Латвии продолжает демонстрировать солидарность НАТО, что особенно важно в текущей геополитической ситуации. Направляя своих солдат, Северная Македония будет способствовать обороноспособности Латвии, укреплять безопасность нашей страны", - подчеркнул Пабрикс.

К боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии присоединятся девять солдат вооруженных сил Северной Македонии, которые будут включены в словенский взвод защиты от оружия массового поражения.

Со вступлением Северной Македонии состав группы расширенного присутствия НАТО в Латвии будет насчитывать более 1700 солдат из 11 стран - Албании, Чехии, Испании, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Северной Македонии и Канады.

Соглашение о присутствии сил союзников в странах Балтии и Польше в рамках расширенного присутствия НАТО было одобрено на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года.

19 июня 2017 года на базе в Адажи состоялась торжественная церемония встречи боевой группы расширенного присутствия НАТО.

В соответствии с решениями, принятыми на саммите НАТО в Мадриде 29 июня, министр обороны Артис Пабрикс и министр обороны Канады Анита Ананд подписали декларацию об укреплении и дальнейшем развитии боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, увеличив ее до уровня бригады.

Согласно декларации, Канада обязуется продолжать возглавлять боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, а также сотрудничать с членами альянса в софинансировании инфраструктуры, необходимой для обеспечения дальнейшего укрепления потенциала сдерживания и обороны.