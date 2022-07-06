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ЦАМТО

Заложен киль головной НАПЛ класса A26 "Блекинге" для ВМС Швеции

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A26 "Блекинге" (Blekinge)
Закладка киля головной НАПЛ класса A26 "Блекинге" (Blekinge) для ВМС Швеции.
Источник изображения: saab

ЦАМТО, 5 июля. Шведская компания Saab объявила о состоявшейся 30 июня на судостроительном предприятии в Карлскруне церемонии закладки киля головной НАПЛ класса A26 "Блекинге" (Blekinge) для ВМС Швеции.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Saab Микаэля Йоханссона, церемония закладки стала не только важной вехой в постройке НАПЛ, но и доказательством того, что Швеция восстановила свои возможности в области строительства современных подводных лодок.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2014 года Saab и Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) подписали контракт стоимостью 3,84 млн. долл. на проведение предварительного исследования с целью оценки возможностей и планирования постройки подлодок следующего поколения и проведения ремонта имеющихся НАПЛ класса "Готланд", а также письмо-обязательство, предусматривающее обеспечение Saab в период 2015-2024 гг. потребностей ВС Швеции в сфере подводного флота. Письмо-обязательство включало поддержку, разработку, проектирование и постройку новых субмарин и других подводных систем, общая стоимость которых может составить 11,2 млрд. швед. крон (1,086 млрд. долл.).

Для реализации проекта в 2014 году компания Saab достигла с ThyssenKrupp Industrial Solutions соглашения о выкупе за 340 млн. швед. крон шведской судостроительной компании Kockums.

В июне 2015 года агентство FMV заключило с Saab контракт на постройку двух новых НАПЛ A26. Общая стоимость строительства подлодок составляет 7,6 млрд. швед. крон (737 млн. долл.). В августе 2021 года FMV и Saab подписали еще один контракт стоимостью 5,2 млрд. швед. крон. (504 млн. долл.) на продолжение разработки, а также расширение возможностей НАПЛ класса A26 "Блекинге".

Резка стали для постройки головной подлодки серии, "Блекинге", началась 4 сентября 2015 года, второй, "Скане", – в 2017 году. Поставка подводных лодок запланирована на 2027 и 2028 год, соответственно.

Как предполагается, длина НАПЛ класса "Блекинге" составит 66,1 м, ширина – 6,75 м, водоизмещение – 1925 т, экипаж – 26 человек. В состав главной энергетической установки войдут три дизель-электрические установки и три двигателя "Стирлинга". В состав вооружения подлодки будут включены 533-мм торпеды, мины, дистанционно управляемые и автономные подводные аппараты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
ThyssenKrupp
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