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Военное обозрение

Украина подписала соглашение об оборонном сотрудничестве со Швецией

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Источник изображения: topwar.ru

Украина будет сотрудничать со Швецией в оборонной сфере, подписание соответствующего соглашения стало итогом посещения Киева премьер-министром скандинавского государства Магдаленой Андерссон. Об этом сообщил офис президента Украины.

Премьер-министр Швеции накануне прибыла в Киев, где провела встречу с Зеленским, подписав совместное заявление и определив основными направлениями сотрудничества двух стран оборону и атомную энергетику. Отмечается, что такое соглашение было подписано впервые за все время двухсторонних отношений Украины и Швеции.

Сегодня с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в совместном заявлении зафиксировали ключевые вопросы для обоих наших государств. Это оборонное сотрудничество, сотрудничество в сферах атомной энергетики и энергоэффективности, финансовая поддержка для Украины

- заявил Зеленский по итогам встречи.

Согласно документу, Швеция продолжит оказывать военную помощь Украине, поставляя необходимые ей вооружения, а также окажет помощь в разминировании "освобожденных" территорий, видимо, после победы ВСУ. Возможно, что в документе имеются и другие пункты, но это не раскрывается.

Кроме того, Швеция будет поставлять Украине ядерное топливо для АЭС, анонсировано подписание соглашений шведским Westinghouse Electric Sweden AB и украинским "Энергоатомом". Не забыл Зеленский и о членстве Украины в ЕС, согласно подписанному соглашению, Стокгольм теперь будет поддерживать стремление Украины стать членом Евросоюза.

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Страны
Украина
Швеция
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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