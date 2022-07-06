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ИноСМИ

Британской армии не хватает боеприпасов. Ей не победить Россию

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Военные учения Железный вызов на полигоне Лонгмур в Великобритании
Военные учения Железный вызов на полигоне Лонгмур в Великобритании.
Источник изображения: © AFP 2022 / ADRIAN DENNIS

Нашей недоукомплектованной армии не хватает боеприпасов

20 лет назад Британия провела учения, которые показали ненадежность техники, нехватку запчастей и топлива. На сегодняшний день мало что изменилось. Автор статьи рассуждает о гипотетической войне с Россией и признает: против нее Британия бессильна.

Эдвард Лукас

Россия знает, что из-за многолетней самоуспокоенности и сокращения расходов британские ВС слабо вооружены и оснащены.

В случае войны с Россией для британских вооруженных сил станет явью кошмарный сон каждого солдата. Подробности совершенно правильно хранятся в секрете (но для русских они вряд ли им являются). Но общая картина ясна, и она весьма мрачная: у Британии недостаточно сил и средств для выполнения главной боевой задачи.

Отставной генерал Бен Ходжес (Ben Hodges), командовавший американскими войсками в Европе, рассказал депутатам парламента, что у британских сухопутных войск на восьмой день прошлогодних учений Warfighter закончились "все важные боеприпасы". Участники состоявшейся на прошлой неделе военной конференции были проинформированы, что с интенсивностью стрельбы как у России артиллерийские боеприпасы у нас закончатся уже через два дня.

Опасность усиливается из-за географии. Наиболее вероятным театром военных действий для британских солдат сегодня является Эстония, находящаяся на удалении 2 400 километров, на преодоление которых уйдут сутки. Наши возможности по переброске на такие расстояния большого количества боевой техники и предметов снабжения даже в мирное время никем не проверялись. Когда у нас закончатся обычные боеприпасы, от поражения нас смогут спасти только воюющие не пределе возможностей американцы или ядерное оружие. Если Россия выстоит в первую неделю, она победит.

Наши беды вызваны потрясающей самоуспокоенностью. Кремль угрожает своим соседям с 1990-х годов. А мы сосредоточились на том, что зарабатывали в этой стране деньги. Прошло 20 лет с тех пор, как Британия в последний раз проводила крупные учения танковых войск. Было это в Омане в 2001 году. Учения продемонстрировали ненадежность техники, нехватку запчастей, топлива и прочих предметов снабжения. С тех пор данные проблемы во многих случаях только усугубились. Как отмечает Джастин Бронк (Justin Bronk) из Королевского объединенного института оборонных исследований, мы сосредоточились на производстве таких боеприпасов, как бомбы с лазерным наведением Paveway IV, которые обладают высокой точностью и небольшой мощностью взрыва. Они идеально подходят для борьбы со слабо вооруженными афганскими повстанцами, в которой важно свести к минимуму потери среди гражданского населения. Но от них намного меньше проку в большой войне против России.

Политикам не хочется заниматься малопривлекательной и дорогостоящей работой по созданию запасов военной техники и боеприпасов на всякий случай. Когда министром обороны был Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson), военачальники умоляли его срочно выделить средства на создание запасов материально-технических средств, которых явно не хватало. Военные источники рассказывают, что его ответ был таков: "Я не собираюсь фотографироваться перед грёбаным военным складом". (Сам Уильямсон через своего советника заявил, что не помнит таких слов).

Вместо этого в "комплексном обзоре" правительства, а также в опубликованной ранее "доктрине сопряженной безопасности" элегантно подчеркивается необходимость объединить экономический и военный потенциал, превозносятся достоинства цифровой войны, информационных операций и высокотехнологичных прибамбасов типа дронов и роботов. В ноябре Борис Джонсон с поражающей своей неуместностью уверенностью заявил депутатам парламента, что эпоха крупных танковых сражений в Европе подошла к концу. Владимир Путин его пророчества не услышал. У него, наверное, не самый современный подход к ведению войны. Но он эффективный. <…> Если Россия считает натовские силы сдерживания слабыми, то следующими могут стать прибалтийские государства. Не сейчас, не сразу, но довольно скоро. "Мы не контролируем ход событий, — говорит отставной генерал сэр Джеймс Бакнолл (James Bucknall). — Нам надо наращивать усилия и довооружаться".

На первый взгляд, веяния моды изменились. Новый глава генштаба Британии генерал сэр Патрик Сандерс (Patrick Sanders) на прошлой неделе произнес вдохновенную речь о том, как наши вооруженные силы сегодня сосредоточили внимание на России. Но пока мы только ставим перед собой цели, не располагая средствами.

Украинские потери (а это 18 000 убитыми и ранеными) больше, чем вся пехота наших быстро уменьшающихся сухопутных войск. Да, наши вооруженные силы намного лучше оснащены, ведь Британия обладает одними из самых совершенных в мире образцами вооружений. Но даже самый современный танк, самолет и корабль абсолютно бесполезен, если ему не хватает необходимых запчастей, если у него кончилось топливо, нет членов экипажа и снарядов для ведения стрельбы.

Ситуация у наших европейских союзников еще хуже. Например, Дания вложила немалые средства в ультрасовременные системы вооружений, такие как новые фрегаты. Но у них нет запасов управляемых боеприпасов, которые необходимы на настоящей войне. Важное исключение составляет Финляндия, которая с неизменной опаской смотрит на свою соседку Россию. Она обладает мощной артиллерией и имеет крупные резервы хорошо обученных солдат-запасников.

Помощь Украине имеет политический и стратегический смысл, ведь там на карту поставлена наша свобода и безопасность. Но такая помощь еще больше истощает наши скудные запасы. А Украина демонстрирует необходимость срочно принимать непростые решения о наращивании нашего собственного военного потенциала, пока Кремль не развернул свои войска в нашем направлении.

Правительство говорит, что военный бюджет будет увеличен до 2,5% ВВП. Но не раньше 2030 года. Министр обороны Бен Уоллес (Ben Wallace) настойчиво просит у Даунинг-стрит деньги. Но в его бюджете на протяжении многих лет была черная дыра, поскольку армии ставилось слишком много задач, а средств выделялось недостаточно. Экономили на материально-техническом обеспечении и на запчастях, поскольку это менее заметно. Издержки такого недальновидного подхода становятся очевидны сейчас.

Одни только деньги не помогут нам сдвинуться с мертвой точки и начать создавать запасы на всякий случай. Производственные линии изношены. Есть множество узких мест. Тратится очень много времени с начала разработки оружия до его ввода в боевой состав. Некоторые комплектующие мы получаем из Китая. Кратковременным решением проблемы могут стать закупки боевой техники и оружия в странах, имеющих крупные вооруженные силы, но не сталкивающихся с серьезными военными проблемами (например, в Бразилии). Еще одним решением могут стать кассетные боеприпасы, которые весьма эффективны против такого противника, как Россия <…>. Но Британия возглавила международные усилия по введению запрета на эти страшные боеприпасы.

Мы нуждаемся в фундаментальном переосмыслении проблем. Если наш высший приоритет заключается в оказании содействия НАТО в защите европейских союзников от России, то наши дорогостоящие и слабо защищенные авианосцы выглядят как белые слоны. Мечты правительства о глобальной Британии вдребезги разбиваются прямо на нашем пороге о геополитику реального мира. Мы на протяжении многих лет сами выбирали, какие войны нам вести. Следующая война может выбрать нас.

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