Эффективный простор: как успех в ЛНР позволит освободить Донбасс

Теперь союзные силы смогут с юга подойти к Краматорску и Славянску, считают военные эксперты

В понедельник, 4 июля, стали известны подробности операции по освобождению Луганской Народной Республики. В течение двух последних недель были окружены и ликвидированы украинские группировки в «Горском котле», в Лисичанске и Северодонецке. Взято под контроль 25 населенных пунктов, а противник потерял 5469 человек и большое количество техники. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства предложил наградить всех военнослужащих ВС РФ и Народной милиции ЛНР, отличившихся в этих боях. Первыми звезды Героев России получили командующий группировки «Центр» генерал-полковник Александр Лапин и заместитель командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майор Эседулла Абачев. Эксперты отмечают, что удачное завершение операции в ЛНР позволяет приступить к освобождению всего Донбасса.

Награды найдут героев

Как доложил президенту Сергей Шойгу, с 19 июня соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина во взаимодействии с подразделениями второго корпуса Народной милиции ЛНР и при поддержке южной группировки войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина успешно проведена наступательная операция по освобождению Луганской Народной Республики.

— В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в «Горском котле», а также в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых — Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов ЛНР — Лисичанска, — сказал Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что потери украинской стороны составили 5469 человек, из них 2218 — безвозвратные, 3218 — санитарные. Также ВСУ недосчитались 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, одного вертолета, 69 беспилотных летательных аппаратов, шести зенитно-ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых машин реактивных систем залпового огня, 166 орудий полевой артиллерии и минометов и 216 автомобилей различного назначения.

Брошенное и сгоревшее артиллерийское орудие ВСУ на улице в Северодонецке Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

В Лисичанске, отступая, противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 18 комплексов Stinger, три беспилотных летательных аппарата, добавил министр обороны.

Подразделения, участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть и нарастить свои возможности, отметил Владимир Путин.

— А другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что всё будет на их направлениях происходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени, — сказал президент.

Он попросил представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий.

— Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов много, достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами Родины, — подчеркнул Владимир Путин, отметив, что его поздравления и слова благодарности в полном объеме относятся и к бойцам 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

4 июля стало известно, что президент РФ подписал указ о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву званий Героя России.

Только что завершившаяся операция по освобождению ЛНР имеет большое значение. После боев в Лисичанске и Северодонецке российские Вооруженные силы форсировали Северский Донец на широком фронте, вышли на оперативный простор и высвободили войска для других операций, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Северодонецк и Лисичанск — это северный фланг большого укрепрайона в Донбассе, который строился восемь лет, — объяснил он. — Эти два города были своеобразным мостом или воротами через Северский Донец. После их освобождения российская группировка получила определенный оперативный простор. В частности, теперь можно с юга зайти к Краматорску и Славянску, начать операцию по окончательному освобождению уже территории ДНР.

Раздача гуманитарной помощи жителям Лисичанска Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Алексей Леонков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский придавал Северодонецку и Лисичанску огромное значение и не раз говорил, что их они никогда не сдадут.

— Он [Зеленский] считал, что борьба за Лисичанск и Северодонецк — это хорошая медийная картинка для Запада, — отметил эксперт. — Показывая, как удачно сопротивляются эти города, он просил оружие и деньги. Теперь это делать будет труднее.

Противник теряет управление

В Минобороны России 4 июля отметили, что украинское командование потеряло управление над подразделениями трех бригад.

— В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил в Луганской Народной Республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны, — заявил представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Работа расчетов тактических зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Противник продолжает нести большие потери. В частности, ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Харькове, где находилось около 200 украинских националистов и до 19 единиц военной техники.

— За сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16 районах, — сообщил Игорь Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня.

Наводчик РСЗО «Ураган» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления подразделений ВФУ, три склада боеприпасов и 61 район сосредоточения войск.

В воздушном бою российским истребителем над территорией ДНР был сбит Су-25 воздушных сил Украины.

Подразделения ПВО России сбили восемь беспилотных летательных аппаратов и 11 снарядов РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил генерал.

Сбили МиГ-29

В военном ведомстве 4 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Подразделение сержанта Евгения Березы обороняло населенный пункт, когда началась атака боевиков. Был тяжело ранен командир экипажа боевой машины Евгения. Сержант под огнем противника вынес его в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, чем спас жизнь. После этого Евгений вернулся на позиции, занял место командира боевой машины и продолжил бой.

— Благодаря умелым и решительным действиям Евгения Березы в бою было уничтожено два вражеских бронетранспортера и до 25 человек личного состава противника. Боевики отступили, понеся значительные потери, — подчеркнули в Минобороны.

Государственные награды перед вручением военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Старший сержант Юрий Шипулин вместе с подчиненными нес службу на блокпосте возле населенного пункта. Во время ночного дежурства Юрий обнаружил приближающийся к позициям подразделения грузовой автомобиль, оборудованный для перевозки личного состава. Когда машина остановилась и из кузова начали спрыгивать вооруженные люди, Юрий выехал на БМП в их сторону. Заняв удобную для ведения огня позицию, он выстрелил из ПТУР. В результате автомобиль националистов загорелся, а выбравшихся до попадания ракеты боевиков Шипулин ликвидировал прицельным огнем.

— Смелые действия Юрия Шипулина позволили предотвратить нападение организованной группы украинских националистов на блокпост, а также существенно подорвали боеспособность противника на этом направлении, — рассказали в Минобороны.

С первых дней специальной военной операции зенитный ракетный дивизион майора Игоря Логинова прикрывает российские подразделения от авиации противника. В ходе наступления украинские националисты попытались атаковать российский командный пункт с воздуха. Игорь оперативно оценил обстановку и, грамотно поставив задачи подчиненным, лично приступил к огневому поражению воздушных целей. Благодаря умелому командованию майора Игоря Логинова были сбиты самолет МиГ-29 противника и оперативно-тактическая ракета «Точка-У», отметили в военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров