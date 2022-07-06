Названо самое уязвимое место НАТО

Да, НАТО испытала прилив жизненных сил, но единый фронт может рухнуть, когда альянсу придется столкнуться с Россией

На саммите в Мадриде члены НАТО продемонстрировали целеустремленность и поставили перед собой ряд амбициозных задач, пишет The Guardian. Но, по мнению автора статьи, готовность противостоять России, которая объединяет альянс, может стать для него уязвимым местом.

Джонатан Эйал (Jonathan Eyal)

В Мадриде организация продемонстрировала невероятную целеустремленность, но будьте осторожны: внутри Европы сохраняется масса разногласий, а Соединенные Штаты устали платить за безопасность континента.

Большинство саммитов именуют себя "историческими", а лидеры, которые на них приезжают, любят говорить о "формировании нового консенсуса". Однако по итогам саммита НАТО в Мадриде мы действительно можем сделать такие заявления, потому что нет никаких сомнений, что этот военный альянс испытал прилив жизненных сил и подтвердил свои стратегические цели, хотя всего несколько лет назад президент Франции Эммануэль Макрон высказался о нем как о союзе, пережившем "смерть мозга".

Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, решение альянса увеличить численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч, чтобы сдержать любую агрессию России в дальнейшем, "представляет собой самую масштабную перестройку нашей системы коллективного сдерживания и обороны со времен холодной войны".

Решимость, которую все 30 членов альянса продемонстрировали в вопросе увеличения расходов на оборону, попросту беспрецедентна. Еще более важным стало подтверждение значимости НАТО как единственного института, способного обеспечить коллективную оборону европейского континента. Многие часто забывают, что Швеция и Финляндия уже пользовались твердыми гарантиями совместной безопасности, которые им обеспечивало их членство в Евросоюзе, однако обе эти страны сочли разумным добиваться вступления в альянс уже на саммите в Мадриде, поскольку они хорошо понимают разницу между устремлениями ЕС и оборонным потенциалом НАТО, подкрепленным военной мощью Соединенных Штатов.

Тем не менее, вызовы, стоящие перед организацией, остаются весьма серьезными, и её лидеры это понимают. Одно из заявлений, прозвучавших из уст президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, было следующим: вступление Финляндии и Швеции сделало НАТО "более европейской". Но это же совершенно очевидно, потому что с момента создания альянса в его ряды принимались только европейские страны. То есть фактически каждое из тех "вступлений" делало его "более европейским".

Между тем каждая новая волна расширения НАТО, включая присоединение Швеции и Финляндии, не смогла решить одну из главных проблем альянса, а именно его всеобъемлющую зависимость от вклада Соединенных Штатов. Этот трансатлантический союз эффективно отреагировал на наступление России на Украину. С начала марта многонациональные ударные группировки были развернуты не только в странах Балтии и Польши, но и в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Присутствие НАТО простирается от Балтийского моря до Черного. Военный альянс также увеличил количество военнослужащих на местах. Около 10 тысяч из 40 тысяч солдат НАТО распределены между восемью ударными группами. Ударные группы оснащены различной военной техникой с учетом конкретных потребностей в той или иной локации. Каждую из них возглавляет отдельная страна, обеспечивающая основную часть ее личного состава.

Тем не менее, хотя союзники постарались предоставить все самое необходимое, вклад всех европейцев, вместе взятых, меркнет в сравнении с масштабами вклада Соединенных Штатов. Если бы не тот факт, что численность американских военнослужащих в Европе сейчас составляет 100 тысяч – это самый высокий показатель с середины 90-х годов, – вряд ли альянс смог бы выступить настолько сплоченным единым фронтом.

Прозвучавшие обещания повысить расходы на оборону тоже оказались весьма впечатляющими. Но, по крайней мере пока, только девять членов из 30 тратят на оборону 2% от ВВП, а в число тех стран, которые не могут достичь этого порога, вошли такие крупные европейские государства, как Франция, Германия, Италия и Испания. "Мы над этим работаем", как они говорят.

Альянс посчитал, что его члены пообещали потратить на оборону дополнительные 210 миллиардов долларов в дополнение к уже утвержденным военным бюджетам, и половина этой суммы, вероятно, придется на Германию. Но вопрос в том, как эти деньги будут потрачены и за какой период времени. Самый простой способ укрепить военный потенциал Европы – использовать эти ресурсы для покупки американского оборудования, уже имеющегося в наличии, поскольку это позволит существенно сэкономить средства и время. Однако такое решение противоречит стремлению европейцев подстегнуть собственную оборонную промышленность. Французские дипломаты предупреждают, что конфликт на Украине не должен обернуться заоблачными прибылями для американских производителей оружия. Велика вероятность, что вечные дебаты по поводу "распределения бремени" продолжатся, даже если у альянса появится больше денег. По другую сторону Атлантики Дональд Трамп и его сторонники продолжают настаивать, что НАТО – это фикция, уловка для выкачивания денег из американских налогоплательщиков. Даже если Трампу не удастся вернуться на политическую арену, идея о том, что Соединенные Штаты тратят гораздо больше, чем следует, чтобы защитить богатых европейцев, скорее всего будет активно муссироваться в преддверии выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь.

Дерзость, которую Россия продемонстрировала своей спецоперацией на Украине, позволила администрации Байдена получить необходимые ей деньги. Однако все в Вашингтоне понимают, что пакет военной помощи Киеву на сумму 40 миллиардов долларов, недавно одобренный Конгрессом, вряд ли еще раз повторится. И в дальнейшем споры по поводу "распределения бремени" внутри НАТО станут еще более агрессивными, когда параллельно с этим вопросом начнутся дискуссии по поводу послевоенного восстановления экономики Украины – по некоторым оценкам, оно может обойтись в заоблачные 500 миллиардов долларов.

Кроме того, НАТО поставила перед собой весьма амбициозную цель – увеличить численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч. Но это решение все равно не отвечает на фундаментальный вопрос о том, нужно ли альянсу размещать столь многочисленные силы на постоянной основе в странах, граничащих с Россией, чтобы сдержать ее агрессию в дальнейшем. Если этого не сделать, нынешние члены НАТО будут подвергаться риску российской оккупации – по крайней мере до прихода помощи, – с чем ни одна страна-член не готова смириться. Но содержание многонациональных сил, развернутых в странах Центральной и Восточной Европы на постоянной основе, будет крайне дорогостоящим и не сможет вписаться ни в один из планов по расходам, которые сейчас обсуждаются.

Получается, что фактически в Мадриде НАТО просто озвучила свои долгосрочные обязательства в надежде на то, что и характер этих обязательств, и условия их выполнения можно будет обсудить позже. Однако главный парадокс альянса заключается в том, что "клей", который так прочно скрепляет его – решительная готовность противостоять имперским устремлениям России, – одновременно является его самым уязвимым местом. Несмотря на все улыбки и похлопывания по спине в Мадриде, консенсуса касательно того, как быть с Россией, нет. Все согласны, что нельзя допустить, чтобы Москва добилась успеха в нынешней кампании. Но значит ли это, что ей необходимо физически нанести поражение на Украине, как настаивают Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы? Или будет достаточно, если конфликт завершится таким образом, что Москва не сможет с уверенностью заявить о своей победе, как предпочли бы лидеры Германии?

Пока этот спор остается абстрактным. Но в тот момент, когда Россия намекнет, что она готова к перемирию на Украине, все эти разногласия внутри НАТО всплывут на поверхность. Новая стратегическая концепция альянса, принятая в Мадриде, включает в себя 71 пункт твердых обещаний, которые занимают целых 11 страниц. Несомненно, этот список достоин восхищения. Но некоторые из этих обещаний не получится выполнить, как только орудия на Украине стихнут.