Китай опубликовал новую программу космических исследований до 2030 года

Китайская академия наук представила 13 кандидатов в новые космические миссии в области астрофизики, экзопланетологии, гелиофизики и исследований Солнечной системы. Есть проекты утвердят, то они могут быть созданы и запущены в космос в период с 2025 по 2030 год. Описание проектов опубликовано в Chinese Journal of Space Science.

В последнее десятилетие космическая программа КНР переживает бурное развитие: пять проектов по исследованию Луны автоматическими аппаратами и луноходами, в ходе которых на Землю был привезен лунный грунт, на поверхность Марса был высажен ровер, работающий до сих пор в паре с орбитальным аппаратом, космический рентгеновский телескоп HXMT, гамма-монитор всего неба GECAM, астрофизическая обсерватория DAMPE, первый в мире спутник квантовой связи QUESS и исследовательский спутник SJ-10 с 19 экспериментами на борту.

В июле 2021 года Китайская академия наук объявила о начале работ по третьей Стратегической приоритетной программе по космическим наукам (SPP-III), которая охватывает период с 2025 по 2030 год. Сотрудники Национального космического центра Китайской академии наук во главе с Ван Чи (Wang Chi) опубликовали перечень из 13 возможных проектов, которые были отобраны из 17 первичных заявок и будут реализованы при их окончательном утверждении в рамках SPP III.

В области астрофизики представлены три проекта. Космический рентгеновский телескоп eXTP (Enhanced X-ray Timing and Polarimetry Mission), ставший совместным проектом КНР и Европы, может быть размещен на околоземной орбите и займется исследованиями изолированных и двойных нейтронных звезд, магнитаров, черных дыр разных масс, источников всплесков гравитационных волн и астрофизических нейтрино. Спутник DAMPE-2 (DArk Matter Particle Explorer-2) продолжит программу по точным измерениям энергетического спектра космических лучей. Проект DSL (Discovering the Sky at the Longest Wavelength) предполагает размещение группы микроспутников на окололунной орбите, которые будут вести наблюдения в радиодиапазоне на частотах ниже 30 мегагерц, исследуя Млечный Путь, другие галактики и раннюю Вселенную.

Схема устройства рентгеновского телескопа eXTP. Источник изображения: ISDC

В деле поиска экзопланет представлены два проекта, которые направлены на увеличение числа известных экзопланет и целенаправленных поисков землеподобных экзопланет в обитаемой зоне солнцеподобных звезд. Проект «Земля 2.0» предполагает создание космической обсерватории с семью телескопами для поисков экзопланет при помощи методов транзитной фотометрии и гравитационного микролинзирования. Проект CHES (Closeby Habitable Exoplanet Survey) предполагает разработку космического телескопа, который будет искать экзопланеты методом сверхточной астрометрии. Обе обсерватории будут отправлены в окрестности точки L2 в системе Солнце—Земля.

В области гелиофизики представлены четыре проекта. В рамках SOR (SOlar Ring Mission) планируется вести мониторинг Солнца и внутренней гелиосферы при помощи трех космических аппаратов, расположенных на орбите, на расстоянии в одну астрономическую единицу от Солнца и разнесенных на 120 градусов относительно друг друга. Обсерватория SPO (Solar Polar-orbit Observatory) может заняться исследованиями полюсов Солнца, работая на малоэллиптической орбите с большим наклоном (более 80 градусов) относительно плоскости эклиптики. Обсерватория ESEO (Earth-occulted Solar Eclipse Observatory), расположенная вблизи точки L2 в системе Солнце—Земля, сможет изучать корону Солнца, диск которого будет закрываться Землей. Зонд CHIME (Chinese Heliospheric Interstellar Medium Explorer) может быть выведен на гелиоцентрическую орбиту, заключенную между 1 и 3 астрономическими единицами от Солнца и займется изучением внешней части гелиосферы.

Наконец, в области исследований Земли и Солнечной системы представлены четыре проекта. Проект ASR (E-type Asteroid Sample Return), рассчитанный на 4 года, предполагает взятие трех образцов грунта с астероида Е-типа 1989 ML и их доставку на Землю. Орбитальный аппарат VOICE (Venus Volcano Imaging and Climate Explorer) предназначен для исследований геологии и атмосферы Венеры. Два спутника, расположенные на низких солнечно-синхронных орбитах будут изучать динамику изменения климата на Земле в рамках проекта CACES (Climate and Atmospheric Components Exploring Satellites), а спутник OSCOM (Ocean Surface Current multiscale Observation Mission) будет наблюдать за земными океанами.

О деталях космической программы Китая мы рассказывали в материалах «Вопросы к небу» и «Красный космос».

Александр Войтюк