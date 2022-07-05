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Техкульт

NASA просит помощи добровольцев в поиске облаков на Марсе

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Облака на Марсе

Если вы часто витаете в облаках, то у НАСА есть для вас работа! В стремлении разгадать тайны марсианской атмосферы космическое агентство решило заручиться поддержкой общественности в новом проекте Cloudspotting on Mars. На веб-портале гражданской науки Zooniverse любой желающий может попробовать силы в поиске марсианских облаков в данных, собранных Mars Climate Sounder (MCS), инструментом на борту Mars Reconnaissance Orbiter. Все просто: облака появляются арками на инфракрасных данных орбитального аппарата, а вы отмечаете их на четырех представленных кадрах. Звучит скучно, но на самом деле это удивительно затягивает, и как бонус — ощущение причастности к чему-то важному.

Научное сообщество полагает, что поверхность Марса миллиарды лет назад была покрыта водоемами. Теперь его поверхность холодная, сухая и пустынная. Но если в прошлом на Марсе действительно было много воды, то атмосфера его должна была быть значительно более плотной. Никто точно не знает, почему она была утеряна, хотя есть некоторые теории: например, что вода, оказываясь высоко в атмосфере Марса, распадается на водород и кислород под действием солнечного излучения, и водород уносится прочь из-за малого веса. Изучая атмосферу Марса с ее водяными облаками и углекислыми парами, ученые надеются лучше понять: что вызывает образование облаков, как много воды попадает в атмосферу и в какие времена года.

Облака на Марсе

Не совсем понятно, почему самые яркие умы освоения космоса не придумали алгоритм, который бы смог быстро анализировать все эти данные лучше, чем случайные любители. Но поиск марсианских артефактов действительно затягивает, так что стоит попробовать.

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NASA
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