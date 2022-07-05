NASA открывает новую эру в изучении космоса стратосферными телескопами

ASTHROS

Первый космический телескоп ОАО — Orbiting Astronomical Observatory был выведен на орбиту в 1966 году, благодаря чему изучение дальнего космоса получило мощнейший импульс. Его дело продолжили легендарный «Хаббл», «Чандра», «Ферми», TESS (проекты НАСА), российско-германский «Спектр-РГ», а в конце прошлого года НАСА запустило на орбиту новую космическую обсерваторию — телескоп Джеймса Уэбба.

Главное преимущество их орбитального расположения — это отсутствие негативного светового воздействия земной атмосферы, что позволило добиться небывалых результатов в изучении Вселенной. А их главный недостаток — поистине «космическая» стоимость. Достаточно сказать, что телескоп Джеймса Уэбба обошелся НАСА в 9 млрд. долларов.

ASTHROS

Более дешевой альтернативой могут стать телескопы, поднимаемые в верхние слои атмосферы с помощью специальных воздушных шаров. Конечно, они не конкуренты своим именитым предшественникам, но для космических агентств разных стран и, в первую очередь, для НАСА они станут своеобразной лабораторией для создания космических технологий будущего. Уже разработана программа, в соответствие с которой ежегодно НАСА будет осуществлять до 15 запусков подобных аппаратов. Как сообщают в агентстве, такой телескоп должен отвечать самым высоким стандартам надежности. Первый из них ASTHROS оснащен 2,5-метровым зеркалом из легкого алюминия с сотовой структурой, что делает его устойчивым к вибрациям и гравитации. Зеркало разработала итальянская компания Media Lario. Для большей надежности его установят на подставку из углеродного композита. Уникальное покрытие хорошо отражает слабый свет в инфракрасном диапазоне, что позволит астрономам изучать процессы звездообразования в Млечном Пути и сравнивать их с аналогичными процессами в других галактиках.