В Рособоронэкспорте рассказали, что ценят в российских истребителях зарубежные партнеры

Импортозамещенность узлов гарантирует независимость стран-покупателей от недобросовестных действий третьих государств, заявил генеральный директор компании Александр Михеев

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Факт, что двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), вооружение, системы и агрегаты российских боевых самолетов производятся исключительно в РФ, защищает иностранных покупателей от недобросовестных действий третьих стран.

Как рассказал в интервью ТАСС генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев, это очень ценится зарубежными партнерами России.

"Это гарантирует независимость государств-покупателей от недобросовестных действий третьих стран. При этом принцип открытой архитектуры построения комплексов БРЭО и вооружения, реализованный в российских истребителях, позволяет зарубежным заказчикам при участии опытно-конструкторского бюро "Сухого" интегрировать в их состав отдельные системы и образцы авиационных средств поражения собственного производства", - объяснил он.