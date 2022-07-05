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ТАСС

В Ростехе заявили о готовности поставить дополнительные техкомплекты Индии для Су-30МКИ

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Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС.
Источник изображения: defensenews.com

Россия окажет помощь в сборке и модернизации машин в рамках программы Make in India, сообщили в корпорации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия в рамках программы Make in India готова поставить дополнительные технические комплексы для сборки истребителей Су-30МКИ и модернизации машин. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"АО "Рособоронэкспорт" в рамках программы Make in India готово поставить дополнительные техкомплекты для сборки Су-30МКИ и провести совместные работы по их модернизации, в том числе по интеграции новейших авиационных средств поражения, БРЭО и так далее. При этом имеющееся портфолио проектов в авиационной сфере позволяет компании глобально развивать технологическое сотрудничество по огромному спектру направлений", - отметили в корпорации.

В "Рособоронэкспорте" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщили, что Индия является одним из самых известных зарубежных эксплуатантов истребителей типа Су-30. В стране также успешно реализована программа лицензионного производства Су-30МКИ, составляющих основу ВВС страны.

Как ранее сообщал ТАСС, истребитель Су-30МКИ формирует основу индийской фронтовой авиации - на вооружении ВВС Индии состоит около 270 таких машин.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
РОЭ
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