Россия господствует в Арктике. Но это пока

Кто господствует в Арктике?

С переменой климата на севере открываются новые возможности, и Россия "играет мышцами", пишет The Economist. Больше половины береговой линии Арктики приходится на Россию. Таяние льдов открыло судоходный коридор через Берингов пролив между Сибирью и Аляской до Баренцева моря.

Полярный круг простирается вокруг Земли примерно на 16 000 км. К северу от этой черты каждый год бывают минимум одни сутки полной тьмы и минимум сутки полного света. Эти территории делят между собой восемь стран: Америка (через Аляску), Канада, Дания (за счет Гренландии), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия и Швеция. Они составляют научно-политический клуб под названием Арктический совет наряду с 13 странами-наблюдателями – причем среди них оказался даже Китай, который именует себя "приарктическим государством" и рассчитывает воспользоваться ее морскими путями и ресурсами в рамках "полярного шелкового пути". Недавно борьба за контроль над регионом усилилась.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Арктика принадлежит России. "Но всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля", – заявил он. 53% береговой линии Арктики приходится на Россию. Кроме того, Москва наращивает военные инвестиции: с 2007 года вновь открылось минимум 50 военных баз советской эпохи. Но другие арктические государства смотрят на вещи иначе. В 2018 году НАТО впервые за 27 лет отправила за полярный круг свой авианосец. В прошлом году британские и американские военные корабли впервые с 1980-х годов вошли в Баренцево море к северу от Норвегии, неподалеку от ключевых военно-морских баз России. В следующем году Норвегия проведет за Полярным кругом крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Чем объясняется это бряцание оружием – и чья же в итоге Арктика?

Бóльшая часть Арктики – это лед и вода. Причем скорее второе: в прошлом году ледяной покров сжался до абсолютного минимума за всю историю наблюдений. Минимальное покрытие в 2020 году оказалось почти на миллион квадратных миль меньше среднего минимума за период с 1981 по 2010 год. "Интерес стран к региону подстегнула перемена климата", – объясняет Андреас Эстхаген (Andreas Østhagen) из Института Фритьофа Нансена близ Осло. Таяние льдов открыло судоходный коридор через Берингов пролив между Сибирью и Аляской до Баренцева моря. Маршрут остается подо льдом до девяти месяцев в году. Но в 2020 году его прошли свыше 1 000 грузовых судов – на 25% больше, чем в предыдущем. Маршрут проходит через российские территориальные воды, и Москва взимает за это плату. Но открытие Северного морского пути для России – палка о двух концах. Лед был последним бастионом, защищавшим ее северное побережье – и с его исчезновением страна стала уязвимее. В преддверии саммита в Брюсселе 14 июня НАТО заявила, что таяние льдов может привести "к новой геополитической напряженности".

Кроме того, арктические государства соревнуются и за контроль над морским дном: таяние льдов сделало доступнее месторождения полезных ископаемых – в том числе нефти и газа. Чтобы предъявить претензии на земли за пределами своих территориальных вод (12 морских миль от берега), страны должны доказать, что морское дно – продолжение их континентального шельфа, того же массива суши, что и их территория. Геология – штука субъективная: на хребет Ломоносова, подводный горный массив, пролегающий под Северным полюсом, претендуют Канада, Дания и Россия. Чтобы доказать свою правоту, некоторые страны идут на крайние меры. В 2007 году российская подводная лодка установила на морском дне под Северным полюсом титановый трехцветный триколор. А в 2013 году Канада выдала Деду Морозу свой паспорт. Такие жесты вполне могут показаться шутливыми, но на фоне усиления военной активности это реальная попытка правительств заявить о своих правах. Пока что преимущество у России. Но по мере таяния льдов интерес других стран к Арктике будет лишь расти.