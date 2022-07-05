Рособоронэкспорт: в будущем доминирующая боевая эффективность авиатехники РФ сохранится

В ведомстве отметили непрерывность модернизации платформ и привели в пример Су-57

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская боевая авиация во многом превосходит западные образцы, и в будущем доминирующая боевая эффективность российской авиатехники сохранится, заявил ТАСС генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Накал военных угроз в мире не снижается, что предопределяет повышенный интерес к доказавшей свою надежность и эффективность российской боевой авиации, которая по многим параметрам превосходит те же западные образцы. В обозримой перспективе доминирующая боевая эффективность российской авиатехники сохранится, да и модернизация платформ идет непрерывно, что хорошо видно на примере Су-57", - сказал он.

Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что в этом контексте любопытен тот факт, что "некоторые западные СМИ, вбрасывая фейки о якобы "технологическом отставании русских", умалчивают о том, что зачастую одно лишь появление в небе российских истребителей меняет обстановку на военном театре кардинально не в пользу противника".

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года боевая авиация России получит 22 Су-57, а к 2028 году их количество будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.