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Газета.ru

«Поставки оружия Западом на Украину носят хаотический характер»

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Гаубица PzH 2000
Гаубица PzH 2000.
Источник изображения: Global Look Press

Генерал Владимиров объяснил, почему в ВСУ разочаровались в гаубицах из Германии и США

Европейские и американские СМИ отмечают, что украинские военные стали критически оценивать артиллерийские системы, которые США и Германия поставили Киеву. Что мешает ВСУ эффективно использовать гаубицы НАТО - в материале «Газеты.Ru».

По данным немецкой газеты Bild, российские военные завладели одной из поставленных Украине немецких самоходных гаубиц PzH 2000. Издание отмечает, что солдаты ВС РФ якобы подбили гаубицу из немецкого же гранатомета, которые также ранее был поставлен ВСУ. Сейчас специалисты российского Минобороны изучают самоходную артиллерийскую установку. При этом газета подчеркивает, что PzH 2000 является одной из самых «технологичных и дорогих артиллерийских установок в мире».

В свою очередь, немецкий телеканал ZDF выпустил репортаж, где утверждается, что у украинских военных возникли сложности с эксплуатацией PzH 2000.

«Военнослужащие ВСУ жалуются, что не могут использовать технику на 100% ее потенциала из-за сложности оборудования, в том числе навигационного и мини-РЛС MVRS-700SC», - говорится в сюжете ZDF.

Ранее бригадный генерал ВСУ Владимир Карпенко в интервью американскому изданию National Defense раскритиковал американскую 155-мм гаубицу M777, которую США поставили на Украину в рамках военной помощи. По словам Карпенко, после каждого «артиллерийского контакта» треть гаубиц выходит из строя из-за повреждения осколками и нуждается в ремонте.

«Артиллерийские системы M777 действительно подвержены поражению артиллерией противника. На каждую батарею М777 приходится шесть штук. После каждого артиллерийского контакта нам приходится брать два артиллерийских орудия и отводить их в тыл для обслуживания, потому что часть подсистем повреждена осколками. Это происходит каждый день»,

- утверждал Карпенко.

Поврежденную технику обслуживают украинские специалисты, прошедшие специальную подготовку, но у них не всегда получается восстановить полный функционал артиллерийских систем, добавил он.

«Украина получила очень хорошее оружие, но далеко не все из полученного способно стрелять в руках украинских военных. Пригнали гаубицы, в которых никто разобраться толком не может, инструкции либо на английском, либо на немецком языке. Чему-то научили командиров, отдельных военных, а для остальных это просто «темный лес». Поэтому эти гаубицы легко обнаруживают свои позиции, которые тут же накрывает российская артиллерия. Есть также такой важный нюанс, как разность калибров орудий. Стандарт НАТО - 155-мм, в отличие от основного боеприпаса украинской армии в 152-мм, который ни в немецкую, ни в американскую гаубицу не вставишь», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

Он отметил, что необходимые боеприпасы также поставляются странами НАТО на Украину, но логистически ими трудно бесперебойно питать действующую армию. «В шаговой доступности, на складах - советские снаряды, а западные идут с задержками. Такие задержки имеют критические последствии», - уверен Алехин.

Эксперт добавил, что с 1991 года Украина последовательно сокращала артиллерию. Только за 1991-1993 годы было расформировано 9 артиллерийских и ракетных бригад и один корпус. В последующие годы под сокращения попали еще 17 артиллерийских бригад и полков. Таким образом, на момент начала специальной военной операции в сухопутных войсках ВСУ, по данным из отрытых источников, имелось 7 артиллерийских бригад, 2 реактивные артиллерийские бригады, 1 ракетный артиллерийский полк и 1 ракетная бригада.

«Украинская армия не сможет продержаться исключительно на поставках западных вооружений. Для ведения боевых действий необходима собственная развитая оборонная промышленность, а ее у Киева просто нет. Что поставили американцы? Шесть артиллерийских батарей - это курам на смех. Намцы прислали две батареи - это тоже пока разговор ни о чем. Не удивительно, что их легко обнаруживают и уничтожают. Подавляют просто количеством», - объяснил «Газете.Ru» президент Коллегии военных экспертов генерал-майор запаса Александр Владимиров.

Генерал Владимиров подчеркнул, что поставки оружия со стороны Запада выгодны России.

«Российская армия изучает их принцип действия и потенциальные возможности, смотрит, как это стреляет и какими возможностями обладает. При этом поставки иностранных вооружений носят хаотический и бессистемный характер. В них нет концентрации усилий на каком-то определенном направлении, по той же артиллерии видится полный разнобой, какой-то особой помощи украинской армии эти орудия точно не принесут»,

- резюмировал генерал.


Виктор Сокирко

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
M777
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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