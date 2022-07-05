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Вышедшие из изоляции участники SIRIUS-21 рассказали об эксперименте

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SIRIUS-2021
SIRIUS-2021.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Вышедшие из восьмимесячной изоляции участники проекта SIRIUS-21 рассказали об эксперименте в разговоре с РИА Новости.

В рамках международного эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) по имитации полета на Луну команду из трех женщин и трех мужчин из России, США и ОАЭ на восемь месяцев изолировали на тренажере космического корабля в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. В проекте предусмотрены модели пребывания в социальной изоляции продолжительностью 17, 120, 240 и 360 суток. Первый этап был проведен в 2017 году, второй — в 2019, а третий, сроком 240 суток, стартовал 4 ноября 2021 и завершился 3 июля 2022 года.

На брифинге в честь завершения последнего эксперимента один из членов экипажа, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски смогла побеседовать с журналистами и учеными на трех языках: по ее словам, в свободное время участники учили языки товарищей по команде. Она также поблагодарила своих друзей и родных и подчеркнула, что такие масштабные программы организуются не пятью людьми (одна из испытуемых покинула проект из-за травмы), а огромной командой. Слова благодарности сказали и другие члены экипажа: хирург Института медико-биологических проблем (ИМБП) Виктория Кириченко и бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун.

Во время испытаний команда имитировала «выход на околоземную орбиту», «полет до орбиты Луны» на межпланетном комплексе, а также «выходы на лунную поверхность».

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Проекты
Луна
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