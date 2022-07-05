В Турции начали масштабную кампанию по выходу из НАТО

"Выйдем из НАТО и создадим независимую, производящую Турцию"

Председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек выступил против натовских баз в стране. Он перечислил выгоды, которые принесет Турции выход из НАТО, и указал на необходимость сотрудничества с Россией.

Председатель партии "Родина" Догу Перинчек (Doğu Perinçek) объявил о запуске по всей Турции кампании "Давайте выйдем из НАТО", в рамках которой на городских площадях будут размещены столы для сбора подписей, проводиться митинги и акции протеста против натовских баз в стране.

"Глядя на историю Турции, вы увидите, что история НАТО кровавая. Это кровавая история против Турции, против нашей интеллигенции, против наших революционеров", – заявил Перинчек.

Лидер партии перечислил выгоды, которые принесет Турции выход из НАТО: "НАТО – это не только внешнеполитический вопрос. Это в то же время проблема нашего хлеба, нашей вакцины. Если мы выйдем из НАТО, цены на помидоры, баклажаны, перец снизятся. Если мы выйдем из НАТО, цены на энергоресурсы тоже упадут. Потому что мы найдем дешевую энергию у наших друзей, которым НАТО угрожает, а именно у России, Ирана, Азербайджана, Катара. Даже у Саудовской Аравии. Вот увидите, она тоже бросит вызов альянсу и американскому империализму и даже уже начала делать это. Турция сможет найти дешевую энергию только в том случае, если выйдет из НАТО".

Перинчек подчеркнул необходимость развития отношений с Ираном, Сирией, Ираком и Россией для энергетической безопасности, отметив: "Ключевая точка всего этого процесса – север Сирии, где находятся Отряды народной самообороны (YPG). Турция заявила, что готовится к операции на севере САР. Мы и здесь сталкиваемся лицом к лицу с НАТО. В этой ситуации, в то время как идет горячая борьба с НАТО, для Турции не будет разумным встать и сказать „да“ принятию Финляндии и Швеции в альянс. Это в то же время очень большая ошибка и для турецкой экономики. Страны, с которыми мы будем разрешать энергетический кризис, – это Россия, Иран, Азербайджан, сталкивающиеся с НАТО.Эти страны – наша энергетическая безопасность. Мы – счастливое государство, потому что наши соседи производят энергию. Сейчас нам нужно сотрудничать с Сирией, чтобы мы могли уничтожить YPG и покончить с Рабочей партией Курдистана (РПК). Нам также необходимо сотрудничать с Ираком, Россией и Ираном".

Политик добавил: "Выход из НАТО – первое условие независимой, производящей Турции. Турции, управляемой приказами из Брюсселя и Вашингтона, больше нет. Все происходящее с 2015 года – это процесс избавления Турции от НАТО".

Далее Перинчек продолжил: "У нашего правительства не хватает смелости выйти из НАТО. Впереди процесс включения Швеции и Финляндии в НАТО, который займет несколько лет. Вступление в НАТО состоит из восьми этапов. Два из них уже завершились. Этот вопрос также будет включен в повестку дня Великого национального собрания Турции. Поэтому партия „Родина“ будет внимательно, шаг за шагом следить за этим процессом. Общественность и турецкий народ – тоже. Мы передадим нашему правительству свои предложения относительно политики, совместимой с независимостью, целостностью Турции и развитием турецкой экономики. Мы ожидаем конструктивной позиции от нашего правительства".

Комментарии читателей

Абу Хайдар Лазкиели

Уважаемый доктор Догу Перинчек и партия "Родина", мы уже много лет с интересом читаем ваши публикации. Несмотря на то, что вы занимаетесь научными исследованиями, имеете в своих рядах очень ценных патриотических людей и прекрасные внешние связи (Китай, Россия, Иран, Сирия, Латинская Америка, Северная Корея и так далее), вы никак не можете догнать Хорошую партию госпожи Акшенер по числу последователей. У меня к вам дружеская просьба: приложите усилия в этом направлении. Вы указываете верный путь, вам нужно идти к власти.

Реджеп

Надеяться на Тайипа Эрдогана, ждать от него антинатовской, антиимпериалистической позиции тщетно. Почему Догу Перинчек не может набрать и ста тысяч голосов, несмотря на то, что занимается политикой 60 лет?

Любитель троллей

Реджеп, потому что Турция уже 70 лет корчится в конвульсиях в американско-натовской системной яме, а империалистические лакеи вроде вас изо всех сил стараются не дать ей выбраться из нее. Наш президент по крайней мере посадил за решетку террористические аппараты США – НАТО, а именно Террористическую организацию фетхуллахистов (FETÖ) и РПК.

МеметР

Турция страдает стокгольмским синдромом.

Хадра

Лозунг действительно прекрасен и его надо воплощать в жизнь. Довольно США – Израиля – НАТО, довольно ЕС и его бреда. Империализму должен немедленно прийти конец, и это должно быть целью.

Октай Атаизи

Вы великолепны! И момент выбран идеально. Только так нации прививается сознание. Только по такому решению нации Турция избавится от НАТО – гнезда зла и ящика Пандоры. Да здравствует независимая, производящая Турция.

Будь реалистичным, а не пристрастным

Наша военная инфраструктура является продуктом технологий стран НАТО и их опыта. Лозунг "Давайте выйдем из НАТО" не искренен, это дешевая риторика, за которой стоят другие расчеты. Если бы мы не вступили в НАТО, то Турция после Второй мировой войны превратилась бы в поле битвы России и США. Претензии Советского Союза относительно земель Восточной Анатолии зафиксированы историческими документами. Именно благодаря защите НАТО мы смогли войти в первую двадцатку в цивилизационной гонке, которую начали 300 лет назад.

Сивасец

Будь реалистичным, а не пристрастным, вы написали прекрасную историю, типичная западная выдумка.

Айтек

Будь реалистичным, а не пристрастным, что это за исторические документы, позорный пришибленный тип?

MALCOLM-XX

Если у нашей Турции и нашей Партии справедливости и развития есть хотя бы грамм национального достоинства, мы ни на минуту не задержимся в этой безнравственной организации, которая является врагом турок и Турции!.. Так думает 90% нашей турецкой нации, как правые, так и левые. Не верьте опросам!..

Кара Оккеш

НАТО – это оковы на ногах Турции, это те, кто обирает нас, продавая устаревшее оружие, более того, предоставляемые вооружения – это игрушки, которые мы не можем использовать против наших врагов.

ахмед

НАТО – крупнейший сторонник террора, связанного с Америкой, Великобританией и некоторыми другими империалистическими странами. НАТО и участники "Гладио" среди нас ответственны за нераскрытые убийства 90-х.

умит

С какой Сирией мы должны прийти к согласию, господин Перинчек? Как мы можем доверять Асаду, который подчинился США и террористам YPG на востоке своей страны, не борется с этими элементами, не говорит собственному народу: "Возвращайтесь в свою страну", – и который спровоцировал миграцию миллионов своих граждан? Благородный лидер сначала борется за освобождение своих земель.