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Известия.ru

В ВКС России поступили первые в 2022 году бомбардировщики Су-34М

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В воздушно-космические силы (ВКС) России поступили первые в 2022 году модернизированные многоцелевые бомбардировщики Су-34М. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, модернизированные Су-34М поступили в бомбардировочную авиачасть армии Военно-воздушных сил (ВВС) и Противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа, которая дислоцирована в Хабаровском крае, в конце прошлого месяца. Отмечается, что в настоящее время самолеты введены в эксплуатацию и используются летчиками по назначению для совершения учебно-тренировочных полетов.

«Су-34М — российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. В отличие от своего предшественника самолет может частично решать задачи штурмовой авиации», — объяснили в ведомстве.

Уточняется, что новые Су-34 имеют обновленную электронную систему, а также возможность устанавливать высокоточное вооружение и набор из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой.

Ранее, 6 июля, Минобороны показало, как экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ракетами Х-29 наносят удары по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевые вылеты самолетов осуществляются с оперативных аэродромов, происходят днем и ночью в любых погодных условиях. Перед вылетами специалисты инженерно-технического состава проверяют работу всех систем, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения.


24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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